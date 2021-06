Raeisi :Masalah Rudal Tidak Bisa Dinegosiasikan

IslamTimes- Presser pertama Presiden terpilih Iran Seyyed Ebrahim Raeisi diadakan di hadapan koresponden Iran dan asing pada hari Senin.

Menyatakan bahwa AS harus kembali ke semua komitmen JCPOA dan mencabut sanksi, Presiden terpilih Iran Seyyed Ebrahim Raeisi mengatakan bahwa masalah regional dan rudal tidak dapat dinegosiasikan.Presser pertama Presiden terpilih Iran Seyyed Ebrahim Raeisi diadakan di hadapan koresponden Iran dan asing pada hari Senin."Rakyat Iran yang telah menciptakan langkah "epik" lain dengan partisipasi mereka dalam pemilihan presiden. Itu adalah manifestasi dari kehadiran kehendak rakyat. Kehadiran ini mengirimkan pesan penting kepada dunia. Rakyat berpartisipasi dalam pemilihan ini meskipun situasi virus corona, banyak permusuhan, dan penciptaan perang psikologis oleh musuh," kata Presiden terpilih Seyyed Ebrahim Raeisi di awal pidatonya.Kehadiran ini memiliki pesan yang berbeda. Salah satu pesannya adalah kehadiran ini menunjukkan persatuan dan solidaritas nasional"Kehadiran ini memiliki pesan yang berbeda. Satu pesan bahwa kehadiran ini menunjukkan persatuan dan solidaritas nasional. Ini adalah pesan perlunya perubahan kondisi ekonomi dan kehidupan. Pesannya adalah untuk melawan korupsi, kemiskinan, dan diskriminasi, dan secara umum, untuk menegakkan keadilan di semua aspek kehidupan masyarakat," tambahnya.“Saya yakin dengan mengandalkan Tuhan dan mengandalkan sumber daya bangsa dan tenaga kerja Iran, terutama pemuda bangsa ini, dan dengan sumber daya berharga yang dimiliki negara kita, insya Allah situasi akan berubah berpihak pada rakyat. ," kata Raiisi."Kebijakan dan prioritas dalam negeri kami dalam pemerintahan ini adalah untuk memperbaiki situasi bisnis dan kondisi kehidupan masyarakat," kata Presiden terpilih Iran.Menjawab pertanyaan dari koresponden CNN tentang proposal Biden untuk menandatangani perjanjian JCPOA dengan Iran mengenai program rudal dan masalah regional, dia berkata, "Mengapa Tuan Biden tidak berkomitmen pada komitmen pemerintahan sebelumnya? Saran kuat saya kepada pemerintah AS adalah untuk bertindak segera mencabut semua sanksi dan menunjukkan bahwa mereka jujur dengan mencabut semua sanksi."Kami mendesak Pemerintah AS untuk memenuhi komitmennya terhadap perjanjian ini.Masalah regional dan rudal tidak dapat dinegosiasikan" Kami mendesak Pemerintah AS untuk memenuhi komitmennya terhadap perjanjian ini. Masalah regional dan rudal tidak dapat dinegosiasikan. Sebuah masalah telah dinegosiasikan dan disepakati dan kontrak telah dibuat dan mereka telah berkomitmen untuk itu tapi belum ditindaklanjuti. Sekarang, bagaimana mereka mau merundingkan topik baru?," tegasnya.(IT/TGM)