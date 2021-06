Juru Bicara Pemerintah Iran Menolak Sikap AS tentang Pemilihan Presiden

Ali Rabiei- Iranian government spokesman.jpg

IslamTimes - Juru bicara pemerintah Iran Ali Rabi’i mengutuk komentar intervensionis Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price tentang pemilihan presiden baru-baru ini di Iran, dengan mengatakan AS, dengan demokrasinya yang cacat, tidak dalam posisi untuk berkomentar tentang pemilu di negara lain.

Berbicara pada konferensi pers pada hari Selasa (22/6), Rabi’i menolak komentar yang dibuat oleh Price, yang mengatakan pada hari Senin (21/6) bahwa AS memandang proses yang membuat presiden terpilih Sayyid Ebrahim Raisi Iran sebagai "jelas buatan."“Kami telah mendengar komentar seperti itu selama bertahun-tahun. Pernyataan ini adalah contoh campur tangan dalam urusan internal Iran. Kami mengutuk mereka," kata juru bicara Iran.Rabi’I menambahkan bahwa pemerintah AS tidak dalam posisi untuk berkomentar tentang proses pemilihan di Iran. “Terlepas dari pertunjukan demokrasi yang mencolok di AS, semua orang sadar hari ini betapa rusak dan korupnya demokrasi yang diklaim mereka [Amerika],” katanya.Mengenai perkembangan terakhir dalam pembicaraan Wina tentang kebangkitan kembali kesepakatan nuklir 2015, Rabi’i mengatakan seluruh proses memajukan kesepakatan telah dilakukan. “Yang tersisa adalah semua tentang masalah politik,” tambah juru bicara itu, mengungkapkan harapan bahwa negosiasi JCPOA akan membawa hasil selama masa jabatan Presiden Hassan Rouhani yang akan keluar.Sayyid Ebrahim Raisi, Kepala Kehakiman Iran, yang memenangkan pemilihan presiden 18 Juni dengan telak, akan menggantikan Rouhani pada Agustus.Dalam konferensi pers pertamanya sebagai presiden terpilih pada hari Senin, Raisi mengingatkan AS akan tanggung jawabnya untuk melaksanakan kesepakatan nuklir 2015, dengan mengatakan Washington juga harus mencabut semua sanksi terhadap Iran.JCPOA ditandatangani pada 2015 antara Iran dan enam negara dunia—AS, Jerman, Prancis, Inggris, Rusia, dan China—dan diratifikasi dalam bentuk Resolusi 2231.Namun, mantan presiden AS Donald Trump secara sepihak menarik AS keluar dari JCPOA pada Mei 2018 dan memberlakukan kembali sanksi yang telah dicabut oleh kesepakatan itu.Pada Mei 2019, Iran mulai mengurangi komitmen JCPOA-nya setelah pihak-pihak Eropa yang tersisa gagal memenuhi akhir kesepakatan mereka dan mengkompensasi ketidakhadiran Washington.Dalam sambutannya pada 7 Februari, Pemimpin Revolusi Islam Imam Sayyid Ali Khamenei mengatakan Iran akan melanjutkan menghormati JCPOA secara penuh hanya setelah AS menghapus semua sanksi terhadap Tehran dengan cara yang praktis dan dapat diverifikasi.[IT/r]