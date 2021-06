Laporan: Departemen Luar Negeri Era Obama Menyetujui Pelatihan Paramiliter di AS untuk Pembunuh Khashoggi

US trained Saudi operatives who were involved in the assassination of journalist Jamal Khashoggi.jpg

IslamTimes - Departemen Luar Negeri era Obama menyetujui pelatihan di Amerika Serikat untuk operasi Saudi yang terlibat dalam pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi, New York Times melaporkan, mengutip dokumen dan orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.

Laporan itu mengatakan pada hari Selasa (22/6) bahwa Departemen Luar Negeri di bawah pemerintahan Obama pertama kali memberikan lisensi pada tahun 2014 untuk Pengawal Kerajaan Saudi untuk menerima pelatihan paramiliter dari perusahaan keamanan Tier 1 Group yang berbasis di Arkansas, yang dimiliki oleh Cerberus Capital Management.Pelatihan berlanjut hingga setidaknya tahun pertama masa jabatan mantan Presiden Donald Trump, kata laporan itu.Empat anggota Saudi yang terlibat dalam pembunuhan Khashoggi menerima pelatihan pada tahun 2017, kata laporan itu, menambahkan bahwa dua anggota juga telah berpartisipasi dalam pelatihan dari Oktober 2014 hingga Januari 2015.Pelatihan paramiliter yang diberikan kepada Saudi melibatkan keahlian menembak yang aman, melawan serangan, pengawasan , dan pertempuran jarak dekat, kata laporan itu.Laporan itu mengatakan tidak ada bukti bahwa pejabat AS yang menyetujui pelatihan atau eksekutif Tier 1 Group tahu bahwa Saudi yang menerima pelatihan terlibat dalam tindakan keras terhadap para pembangkang di Arab Saudi.Pada bulan Februari, Kantor Direktur Intelijen Nasional AS menerbitkan laporan yang tidak diklasifikasikan yang menilai bahwa Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman menyetujui operasi untuk membunuh atau menangkap Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul, Turki, pada Oktober 2018.Pihak berwenang Turki melaporkan bahwa gergaji tulang digunakan untuk mencabik-cabik tubuh wartawan.Sebagai tindak lanjut, pemerintahan Biden menunda beberapa kesepakatan senjata dengan Arab Saudi dalam konteks penarikan dukungan untuk operasi ofensif di Yaman dan upaya diplomatik untuk mengakhiri perang di sana.Namun, presiden AS menghindari mengkritik putra mahkota Saudi terlepas dari kenyataan bahwa badan intelijen Biden sendiri menilai bahwa dia menyetujui operasi untuk membunuh atau menculik jurnalis itu.[IT/r]