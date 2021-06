Situs Web PressTV, Dua Media Lainnya 'Disita Pemerintah AS'

Media Outlets seized by US Government.

IslamTimes - Departemen Kehakiman AS telah menyita domain Iran sebelumnya, mengklaim bahwa mereka adalah bagian dari "kampanye disinformasi," dan perusahaan media sosial yang berbasis di AS seperti Twitter dan Google telah menganiaya outlet berita Iran selama bertahun-tahun, tetapi penyitaan web agensi situs grosir berita utama Iran adalah hal baru.

Dua dari situs web tersebut, Al-Alam dan PressTV, dimiliki oleh Islamic Republic of Iran Broadcasting, perusahaan media pemerintah Iran.PressTV adalah layanan berita berbahasa Inggris, Al-Alam disiarkan dalam bahasa Arab dan Persia selain bahasa Inggris.Namun, yang lain, Al-Masirah, didirikan pada 2012 di Beirut, Lebanon, oleh gerakan Ansarullah Yaman, yang juga dikenal sebagai Houthi.Menurut AP, situs berita Palestine Today, yang melaporkan dari sudut pandang pro-Hamas, juga disita."Domain presstv.com telah disita oleh Pemerintah Amerika Serikat sesuai dengan surat perintah penyitaan yang dikeluarkan berdasarkan 18 USC 981, 982 dan 50 USC 1701-1705 sebagai bagian dari tindakan penegakan hukum oleh Biro Industri dan Keamanan , Kantor Penegakan Ekspor dan Biro Investigasi Federal," bunyi pesan di situs web PressTV.Pesan di semua situs web, termasuk untuk bahasa lain, identik, kecuali nama outlet.Bagian dari hukum AS yang dikutip oleh pemberitahuan tersebut adalah untuk perampasan perdata; penyitaan pidana; Ancaman yang tidak biasa dan luar biasa; pernyataan darurat nasional; dan pelaksanaan kewenangan Presiden.Departemen Kehakiman AS mengatakan dalam sebuah pernyataan Selasa (22/6) malam bahwa mereka telah menyita 33 situs web yang digunakan oleh Persatuan Radio dan Televisi Islam Iran (IRTVU) dan tiga situs web yang dioperasikan oleh Kata'ib Hezbollah, sebuah kelompok paramiliter Syiah Irak, yang melanggar sanksi AS. .Menurut rilis tersebut, penyitaan tersebut berasal dari keputusan 22 Oktober 2020 oleh Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) untuk menunjuk IRTVU sebagai Specially Designated National (SDN) untuk web yang dimiliki atau dikendalikan oleh Korps Garda Revolusi Islam Quds..SDNS dilarang memperoleh layanan, termasuk layanan situs web dan domain, di Amerika Serikat tanpa lisensi OFAC." "Menurut OFAC, penunjukan IRTVU sebagai SDN adalah sebagai tanggapan terhadap rezim Iran yang menargetkan proses pemilihan Amerika Serikat dengan upaya berani untuk menabur perselisihan di antara pemilih dengan menyebarkan disinformasi online dan melaksanakan operasi pengaruh jahat yang bertujuan menyesatkan pemilih AS ," lanjut DOJ."Pengumuman OFAC menjelaskan bahwa komponen pemerintah, menyamar sebagai organisasi berita atau media, menargetkan Amerika Serikat untuk menumbangkan proses demokrasi AS. Tiga puluh tiga dari situs web yang disita hari ini dioperasikan oleh IRTVU.33 domain dimiliki oleh Amerika Serikat. perusahaan. IRTVU tidak memperoleh lisensi dari OFAC sebelum menggunakan nama domain."Tiga situs Kata'ib Hezbollah, catatan rilis, disita sebagai tanggapan atas penunjukan OFAC 2009 dari kelompok itu ketika SDN dan penunjukan Departemen Luar Negeri sebagai Organisasi Teroris Asing.Domain Iran untuk PressTV dan Al-Alam, presstv.ir dan alalam.ir, tetap dapat diakses.Tampaknya hanya alamat domain .com dan .net yang telah dimatikan.PressTV mengeluarkan pernyataan singkat di Twitter Selasa (22/6) sore, hanya mengatakan bahwa "Dalam apa yang tampaknya merupakan tindakan terkoordinasi, pesan serupa muncul di situs web jaringan televisi Iran dan regional yang mengklaim bahwa domain situs web tersebut telah 'disita oleh Pemerintah Amerika Serikat'.'" Al-Masirah juga merilis sebuah pernyataan, mengatakan bahwa badan tersebut “tidak terkejut dengan keputusan ini, karena itu berasal dari mereka yang telah mengawasi kejahatan paling keji terhadap rakyat kami,” mengacu pada dukungan AS untuk perang koalisi pimpinan Saudi di Yaman, yang telah berkecamuk sejak 2015 dan menewaskan hampir seperempat juta orang."Larangan Amerika di situs web Al Masirah Net dan situs ramah lainnya mengungkapkan, sekali lagi, kepalsuan slogan kebebasan berekspresi dan semua berita utama lainnya yang dipromosikan oleh Amerika Serikat, termasuk ketidakmampuannya untuk menghadapi kebenaran," pernyataan itu berlanjut.Ini bukan pertama kalinya banyak dari outlet ini diserang secara online. Pada bulan Oktober, Twitter dengan cepat menangguhkan akun Al-Masirah tanpa memberikan pembenaran kecuali klaim samar-samar bahwa akun tersebut telah melanggar ketentuan mereka.Pada bulan Januari, Facebook menghapus halaman utama PressTV tanpa peringatan atau penjelasan, hanya untuk memulihkannya beberapa jam kemudian setelah banding oleh kantor berita.Pada Oktober 2020, DOJ menyita 92 nama domain yang diklaimnya "digunakan secara tidak sah oleh Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran untuk terlibat dalam kampanye disinformasi global."Mereka mengklaim situs web tersebut melanggar sanksi AS terhadap Iran dan Undang-Undang Pendaftaran Agen Asing (FARA).Sebuah gambar yang disertakan dalam rilis berita DOJ pada saat itu menunjukkan pemberitahuan yang hampir identik dengan yang ada di situs web yang ditutup pada hari Selasa.Ini terjadi hanya beberapa hari setelah pemilihan presiden di Iran, di mana Ebrahim Raisi, seorang politisi konservatif dan kepala ahli hukum negara itu, menang dengan mudah.Sementara pembicaraan langsung antara Raisi dan Presiden AS Joe Biden tampaknya tidak menjadi menu saat ini, negosiasi di Wina untuk menghidupkan kembali Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) 2015 terus berlanjut.AS meninggalkan kesepakatan pada 2018 dan menerapkan kembali sanksi terhadap Iran, dan sebagai tanggapan, Tehran mulai mengurangi komitmennya terhadap produksi uranium rendah yang dibuat berdasarkan kesepakatan.Pada hari Senin, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintahan Biden menganggap pemilihan itu "cukup dibuat-buat. Ini bukan proses pemilihan yang bebas dan adil."Tehran menjawab bahwa AS tidak memiliki bantalan untuk mengomentari pemilihan negara lain, tindakan yang mereka katakan sama dengan campur tangan.[IT/r]