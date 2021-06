Ribuan Orang Afghanistan Dipekerjakan oleh Pasukan AS Memohon pada Biden untuk Tempat yang Aman di AS

Thousands of Afghans employed by US troops plea with Biden for safe haven in US.jpg

IslamTimes - Ketika tenggat waktu 11 September bagi semua pasukan AS untuk ditarik dari Afghanistan semakin dekat, dan laporan media mengklaim para pejuang Taliban* yang berani telah memanfaatkan situasi untuk mendapatkan tanah, ribuan orang Afghanistan yang dipekerjakan oleh militer Amerika selama bertahun-tahun sedang mencari Visa Imigran Khusus (SIV) untuk menghindari pembalasan.

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengumumkan pada bulan April bahwa AS akan menyelesaikan penarikannya dari Afghanistan pada 11 September 2021.Namun, warga Afghanistan yang telah membantu militer AS selama ini, karena takut akan pembalasan, telah meminta visa imigran khusus (SIV) dalam proses yang penuh dengan backlog.Setelah bekerja dengan CIA, Departemen Luar Negeri, Angkatan Darat dan Marinir dalam kapasitas mulai dari penerjemah dan juru bahasa di garis depan pertempuran dengan pemberontak hingga juru masak, pengemudi dan penasehat budaya, hampir 18.000 warga Afghanistan sekarang takut akan hidup mereka, karena mereka masuk ke AS macet dalam simpanan aplikasi.Dengan banyak menerima ancaman pembunuhan dan dipaksa keluar dari rumah mereka ketika Taliban merebut wilayah di serentetan provinsi, orang-orang ini sekarang telah secara langsung menghubungi Presiden AS Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris untuk memberi mereka tempat berlindung yang aman di Amerika Serikat, menurut ke database oleh badan amal nirlaba No One Left Behind, dikutip oleh Daily Mail.Dalam aplikasi mereka, Afghanistan telah merinci ancaman yang mereka hadapi dan memohon agar prosesnya dipercepat.Sementara banyak yang mengakui bahwa mereka masih mendukung AS, mereka juga menyesalkan telah dikhianati oleh apa yang mereka lihat sebagai kebuntuan birokrasi.Dalam proses yang biasanya memakan waktu sekitar sembilan bulan, SIV tersedia bagi mereka yang bekerja dengan pasukan AS di Afghanistan telah membuat mereka menghadapi bahaya yang akan segera terjadi, karena Taliban telah bersumpah akan membalas orang Afghanistan yang mereka anggap "pengkhianat" karena bekerja dengan pejabat Amerika.Sejak 2006, AS telah menyediakan sejumlah visa imigran khusus, atau SIV, untuk penerjemah Afghanistan dan Irak atau untuk kontraktor yang menghadapi "ancaman serius yang berkelanjutan sebagai konsekuensi dari pekerjaan semacam itu."AS setiap tahun telah membagikan 50 visa khusus kepada penerjemah dan penerjemah Afghanistan dan Irak.Selain itu, sekitar 26.500 visa telah dialokasikan untuk warga Afghanistan yang dipekerjakan oleh pemerintah sejak Desember 2014. Namun, saat ini sejumlah masalah telah menunda proses tersebut.Pandemi telah mengacaukan pekerjaan, karena pada 20 Juni kedutaan Kabul menangguhkan semua operasi visa karena gelombang ketiga COVID-19 melanda negara itu.Selanjutnya, kemunduran termasuk kekurangan staf dan persyaratan dokumen khusus untuk Afghanistan, yang membutuhkan bukti yang menunjukkan bahwa mereka bekerja untuk pemerintah AS selama dua tahun.Banyak yang perlu memberikan dokumen pendukung dari atasan mereka di militer, tetapi tidak memiliki sarana untuk menghubungi mereka.Bagi mereka yang belum menerima aplikasi mereka, prosesnya sangat lambat sehingga mereka berpacu dengan waktu untuk melarikan diri dari negara itu sebelum tentara AS terakhir pergi.Menurut No One Left Behind, beberapa warga Afghanistan telah menunggu bertahun-tahun agar aplikasi mereka disetujui, dengan yang terlama sejak tahun 1981.Data yang dikutip oleh organisasi tersebut mengatakan 300 penerjemah Afghanistan telah tewas dalam serangan yang ditargetkan saat menunggu untuk menerima visa mereka sejak 2014.Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken mengakui dalam podcast Dewan Atlantik pada 21 Juni bahwa ada sekitar 18.000 orang yang telah menyatakan minatnya untuk menggunakan program tersebut untuk datang ke Amerika Serikat.“Sekitar 9.000 di antaranya baru dalam proses awal. Mereka sudah menyatakan minat, mereka sedang melihat-lihat, mereka belum mengisi formulir. 9.000 lainnya, telah mengisi formulir.Mereka sedang bekerja melalui proses, dan kami memiliki beberapa dari mereka yang sedang menunggu persetujuan oleh kedutaan kami di Afghanistan dan lainnya yang sebenarnya dalam proses imigrasi itu sendiri," katanya.Blinken juga dikatakan mempertimbangkan untuk membawa warga Afghanistan ke AS sebagai pengungsi.[IT/r]