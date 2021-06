Langkah AS Melawan Iran Menuju Kekalahan Ganda bagi Washington

Saeed Kahtibzadeh, Iranian Foreign Ministry Spokesman.jpg

IslamTimes - Bereaksi terhadap pemblokiran situs media Iran, Said Khatibzadeh mengatakan bahwa pemerintahan AS saat ini telah mengikuti persis jalan pemerintahan AS sebelumnya, yang hanya akan menyebabkan kekalahan ganda untuk itu.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Said Khatibzadeh menyebut langkah AS untuk memblokir situs web Iran sebagai upaya sistematis untuk merusak kebebasan berbicara global dan membungkam suara independen di media.Dia mengatakan bahwa kelanjutan standar ganda oleh Washington ini memalukan, menambahkan, “Pemerintahan AS saat ini telah mengikuti persis jalan pemerintahan AS sebelumnya, yang hanya akan menyebabkan kekalahan ganda bagi Washington.”“Menolak tindakan ilegal dan intimidasi ini, Republik Islam Iran akan mengejar masalah ini melalui jalur hukum,” tegasnya.Sebelumnya, Kepala Kantor Pers Misi Permanen Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York juga menyebut langkah Washington untuk memblokir situs web Iran sebagai upaya untuk memberangus kebebasan berbicara.Dia menambahkan bahwa Amerika Serikat berusaha untuk memberangus kebebasan berbicara.“Meskipun menolak tindakan ilegal dan intimidasi ini, yang merupakan upaya membatasi kebebasan berekspresi, masalah ini akan ditempuh melalui jalur hukum.”Dalam apa yang tampaknya merupakan tindakan terkoordinasi, pesan serupa telah muncul di situs web serangkaian jaringan televisi Iran dan regional yang mengklaim bahwa domain mereka telah "disita oleh Pemerintah Amerika Serikat."Pemberitahuan itu, yang muncul Selasa (22/6) malam di situs web jaringan berita televisi berbahasa Inggris Press TV serta sejumlah saluran berita Iran dan regional lainnya, mengutip undang-undang sanksi AS untuk penyitaan dan disertai dengan stempel Biro Investigasi Federal (FBI) dan Departemen Perdagangan AS."Domain presstv.com telah disita oleh Pemerintah Amerika Serikat sesuai dengan surat perintah penyitaan ... sebagai bagian dari tindakan penegakan hukum oleh Biro Industri dan Keamanan, Kantor Penegakan Ekspor dan Biro Investigasi Federal," bunyi pesan tersebut. .Situs web jaringan berita televisi Al Alam berbahasa Arab Iran, saluran TV al-Masirah Yaman dan jaringan televisi Lualua Bahrain juga termasuk di antara outlet yang ditargetkan.Pejabat Amerika juga menyita situs web Fars pada tahun 2018, ketika situs itu terdaftar sebagai domain .com.Kantor berita beralih ke domain Iran .ir dan kembali online segera sesudahnya; strategi yang Press TV katakan pada hari Selasa bahwa dia akan mengikuti.[IT/r]