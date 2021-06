Jenderal Tinggi AS: Pasukan Afghanistan Dapat 'Membela Negara Mereka' Di Tengah Keberhasian Taliban di Wilayah

Taliban members.jpg

IslamTimes - Pekan lalu, baik Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dan Jenderal Mark Milley, ketua Kepala Staf Gabungan, mengatakan kepada Komite Alokasi Senat bahwa ada risiko "sedang" mengenai kelompok teroris yang berpotensi terbentuk kembali di Afghanistan.

Austin memperkirakan bahwa langkah seperti itu akan memakan waktu "mungkin dua tahun." Milley, perwira tertinggi di militer AS, menekankan kepada Komite Angkatan Bersenjata DPR AS pada Rabu (23/6) bahwa penyitaan baru-baru ini oleh Taliban atas pusat-pusat distrik di Afghanistan telah menimbulkan kekhawatiran, tetapi tidak cukup mengkhawatirkan untuk menjamin tindakan AS.“Ada 81 pusat distrik yang saat ini, menurut kami, berada di bawah kendali Taliban. Itu dari 419 pusat distrik,” tegas Milley kepada panitia, seperti dilansir The Hill."Tidak ada ibu kota provinsi yang berada di bawah kendali Taliban, dan ada 34 di antaranya."Jenderal tertinggi AS selanjutnya mengakui bahwa sementara "Taliban sedang membidik dan mengambil pos-pos terdepan, dll., dan mereka telah merebut beberapa pusat distrik," banyak yang direbut sebelum pasukan AS mulai menarik diri dari wilayah tersebut."Enam puluh persen dari 81 dikuasai tahun lalu, dan yang lainnya sejak sekitar dua bulan terakhir," katanya."Jadi, ya, kita khawatir, kita menontonnya, tetapi ada 300.000, plus atau minus, kekuatan militer, pasukan tentara dan polisi Afghanistan, dan itu adalah tugas mereka untuk membela negara mereka."Sekretaris Pentagon Austin juga menyoroti bahwa sementara Taliban "membuat beberapa keberhasilan di mana mereka telah mengepung beberapa ibu kota provinsi," tidak satu pun dari ibu kota itu yang diambil alih.Kesaksian mereka datang pada hari yang sama dengan pernyataan Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki bahwa pasukan AS dan pasukan Afghanistan akan menghadapi "serangan tingkat tinggi" jika Washington tidak menarik diri dari Afghanistan."Kita belum melihat peningkatan serangan terhadap kehadiran militer kita sejak Februari 2020," katanya kepada wartawan, Rabu (23/6). "Dan kita juga menilai bahwa jika kita tidak mulai mengurangi kekerasan, kekerasan akan meningkat terhadap kita juga setelah 1 Mei karena itulah yang jelas disampaikan oleh Taliban. Jadi status quo dalam pandangan kami bukanlah suatu pilihan."AS telah berjanji akan menyelesaikan penarikannya dari Afghanistan pada 11 September 2021.Selama akhir pekan, pejuang Taliban berhasil menguasai Imam Sahib, sebuah distrik kunci di provinsi Kunduz utara Afghanistan.Daerah ini terletak di perbatasan negara dengan negara Asia Tengah Tajikistan. Yodgor Fayzov, gubernur wilayah otonomi Gorno-Badakhshan Tajikistan, mencatat pada hari Rabu bahwa "penjaga perbatasan di wilayah itu dalam siaga tinggi jika terjadi kemungkinan pelanggaran perbatasan negara."[IT/r]