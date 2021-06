Laporan: AS dan Israel Sepakat Bangun 'Zona Larangan Terbang' untuk Drone Buatan Iran di Timur Tengah

Iran’s IRGC suicide drone.jpg

IslamTimes - AS dan Zionis Israel telah melakukan pembicaraan tentang tindakan balasan bersama terhadap pesawat nir awak Iran, karena mereka mencurigai Republik Islam mempersenjatai milisi Syiah di wilayah tersebut, Axios melaporkan pada hari Rabu (23/6).

Zionis Israel telah membom Suriah selama hampir satu dekade, diduga berusaha untuk mencegah Iran dan kelompok-kelompok militer Syiah yang berafiliasi, pertama-tama - Hizbullah, dari memajukan serangan mereka terhadap negara Yahudi, serta untuk menghambat transfer senjata canggih ke milisi yang beroperasi di wilayah.Pertemuan itu dilaporkan menyentuh pembentukan apa yang disebut "zona larangan terbang" untuk UAV Iran di Timur Tengah.Menurut laporan itu, sebuah kelompok kerja antarlembaga yang menangani ancaman drone Iran dan peluru kendali presisi terhadap Zionis Israel dan sekutu AS lainnya berkumpul untuk pertama kalinya tiga minggu lalu, berdasarkan kesepakatan April oleh penasihat keamanan nasional kedua negara, Jake. Sullivan dan Meir Ben Shabbat.Delegasi Zionis Israel dilaporkan mengusulkan struktur kerja sama regional yang mencakup negara-negara Arab yang terancam oleh drone dan rudal Iran dengan cara yang sama.Laporan itu mengatakan tim Amerika dipimpin oleh Koordinator Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih untuk Timur Tengah dan Afrika Utara Brett McGurk, dan tim Zionis Israel dipimpin oleh wakil penasihat keamanan nasional Reuven Ezer, mengutip pejabat senior AS dan Israel yang berpartisipasi dalam pertemuan negosiasi tersebut..Mengutip sumber-sumber Zionis Israel, outlet tersebut mencatat bahwa kelompok kerja akan terus bertemu karena pemerintahan Biden menganggap ancaman pesawat nir awak terhadap tentara AS di kawasan itu sebagai prioritas utama dan khawatir bahwa ketika teknologi menyebar, ancaman itu hanya akan menjadi lebih buruk.Pangkalan Udara Al Asad, yang menampung sebagian besar tentara AS di Irak, secara teratur menjadi sasaran serangan pesawat nir awak dan rudal, dan para pejabat AS sering menyalahkan milisi yang didukung Iran di wilayah tersebut atas serangan tersebut.Media melaporkan sebelumnya bahwa serangan drone pada 8 Mei merusak hanggar, dan dua drone bersenjata ditembak jatuh di sana pada 6 Juni.Pada bulan Mei, Zionis Israel menembak jatuh sebuah pesawat nir awak ketika mendekati wilayah udara Zionis Israel di kota timur laut Beit She'an, dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kemudian mengklaim bahwa pesawat nir awak itu diluncurkan oleh pasukan Iran dari Suriah, atau Irak.Sebuah pesawat nir awak diterbangkan ke Zionis Israel utara dari Suriah dalam kejadian serupa pada 2018, sebelum ditembak jatuh oleh helikopter Zionis Israel.Sebagai tanggapan, IDF meluncurkan serangkaian serangan di Suriah terhadap dugaan aset Iran.Awal pekan ini, mantan Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu mengkritik menteri luar negeri baru Yair Lapid atas dugaan perjanjian "tidak mengejutkan" dengan rekan-rekan AS mereka, yang dilaporkan mempertimbangkan komitmen untuk saling memberi tahu sebelumnya mengenai tindakan yang direncanakan terhadap Iran dan program nuklirnya.Zionis Israel tampaknya sangat memperhatikan keamanannya sendiri, mengingat konflik terbaru dengan Hamas yang berbasis di Gaza dan perluasan jangkauan regional Hizbullah dalam beberapa tahun terakhir.Awal bulan ini, seorang anggota utama dewan pusat kelompok itu mendesak Zionis Israel untuk menghindari mengeluarkan ancaman terhadap Libanon karena akan menderita tanggapan yang sampai sekarang tak terbayangkan jika Negara Yahudi mencoba untuk menyerang Hizbullah.Pernyataan itu muncul sebagai tanggapan terhadap Menteri Pertahanan Zionis Israel Benny Gantz yang memperingatkan kelompok militan itu terhadap segala upaya untuk melakukan serangan di tanah Zionis Israel, dengan mengatakan bahwa "jika serangan datang dari utara, Lebanon akan gemetar."Beberapa roket diluncurkan ke wilayah Zionis Israel dari Lebanon selatan selama konfrontasi Gaza terbaru, yang berakhir dengan gencatan senjata yang lemah.Sementara itu, wilayah Suriah telah mengalami beberapa serangan udara dari pihak Zionis Israel, yang diklaim IDF menargetkan milisi yang didukung Iran dan target militer lainnya, yang diduga digunakan untuk melawan tindakan Zionis Israel di wilayah tersebut.Sementara Tel Aviv biasanya menghindari mengomentari serangan udara, Kepala Staf IDF Letnan Jenderal. Aviv Kochavi mengklaim pada bulan Desember bahwa tentara Zionis Israel telah meluncurkan banyak serangan di Suriah yang menargetkan apa yang disebutnya "kubu Iran" di Republik Arab itu.Pemerintah Suriah telah berulang kali meminta masyarakat internasional untuk mengecam serangan Zionis Israel sebagai pelanggaran hukum internasional dan kedaulatan Suriah, tetapi sia-sia.Pada bulan Mei, Mayor Jenderal Iran Mohammad Hossein Baqeri, Kepala Staf Angkatan Bersenjata negara, menjanjikan kesiapan Tehran untuk membantu Suriah dalam meningkatkan kemampuan pertahanannya, membantu dalam proses rekonstruksi, dan mengatasi masalah lain yang timbul dari perang melawan teroris yang masih aktif. di wilayah tersebut.[IT/r]