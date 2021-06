Teheran Kecam Sanksi Sepihak AS Terhadap Kuba

IslamTimes- Zahra Ershadi mengatakan pada hari Rabu bahwa embargo AS menimbulkan kesulitan dan penderitaan di Kuba, terutama perempuan dan anak-anak, yang menyebabkan konsekuensi berbahaya bagi keuangan negara, perbankan, komersial, investasi, pariwisata, kesehatan, pendidikan dan sektor budaya, PressTV melaporkan.

Seorang utusan Iran untuk PBB mengecam tindakan pemaksaan sepihak AS sebagai ancaman bagi perdamaian internasional.Zahra Ershadi, wakil tetap Iran untuk PBB, membuat pernyataan itu saat berpidato di sesi Majelis Umum PBB mengenai embargo ekonomi AS yang hampir berusia 60 tahun terhadap Kuba.Zahra Ershadi mengatakan pada hari Rabu bahwa embargo AS menimbulkan kesulitan dan penderitaan di Kuba, terutama perempuan dan anak-anak, yang menyebabkan konsekuensi berbahaya bagi keuangan negara, perbankan, komersial, investasi, pariwisata, kesehatan, pendidikan dan sektor budaya, PressTV melaporkan.“Sanksi AS sepihak dan koersif memiliki efek buruk pada promosi perdamaian regional dan internasional. Mereka juga merupakan hambatan mendasar bagi terciptanya perdamaian dunia, kemakmuran, dan sistem peradilan internasional, yang merupakan prasyarat penting bagi pembangunan berkelanjutan,” tegasnya.“Selama bertahun-tahun, Majelis Umum telah dengan tegas memberikan suara mendukung resolusi yang menyerukan pencabutan sanksi AS terhadap Kuba. Ia telah menyatakan solidaritasnya dengan pemerintah dan rakyat Kuba, tetapi Amerika Serikat selama enam dekade terakhir telah memberlakukan larangan ekonomi, perdagangan, dan keuangan yang melanggar hukum internasional serta kewajibannya di bawah Piagam PBB.”Dalam pertemuan yang diadakan secara langsung pada hari Rabu di markas besar PBB di New York, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang menyerukan diakhirinya embargo AS terhadap Kuba.Mosi itu disetujui untuk tahun ke-29 berturut-turut dengan 184 suara mendukung, tiga abstain, dan dua tidak ada suara yang diberikan oleh AS dan Israel.(IT/TGM)