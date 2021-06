Hizbullah Irak Mengecam Penyitaan Domain Situs Web Yang Terkait Dengan Media Pro-Perlawanan

IslamTimes- “Hizbullah mengutuk dengan keras penyitaan sejumlah besar situs media oleh pemerintah AS [Presiden Joe Biden]. Langkah itu menegaskan upaya Washington untuk menekan kebebasan di bawah tuduhan palsu dan berita utama yang mengerikan,” Mohammad Afif, kepala kantor hubungan masyarakat Hizbullah, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis.

Gerakan pro-perlawanan Hizbullah Lebanon dan anti-teror Irak Asa'ib Ahl al-Haq mengecam keras keputusan pemerintah AS untuk menyita dan memblokir lusinan domain situs web yang terhubung ke outlet media Iran dan regional, menggambarkan tindakan itu sebagai "tindakan kriminal" dan bukti yang meyakinkan tentang kebijakan represi Washington.“Hizbullah mengutuk dengan keras penyitaan sejumlah besar situs media oleh pemerintah AS [Presiden Joe Biden]. Langkah itu menegaskan upaya Washington untuk menekan kebebasan di bawah tuduhan palsu dan berita utama yang mengerikan,” Mohammad Afif, kepala kantor hubungan masyarakat Hizbullah, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis.Dia menambahkan, “Melalui langkah yang keji ini, pemerintah AS berusaha menutupi kebenaran tentang kejahatan dan kekejaman yang dilakukan oleh dirinya sendiri dan sekutunya terhadap negara-negara tertindas di wilayah kami, terutama di Palestina dan Yaman, di mana orang-orang menjadi sasaran yang terburuk. bentuk pelecehan dan blokade.”(IT/TGM)