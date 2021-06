Diplomat AS: Masih Ada Kesenjangan dalam Pembicaraan Nuklir Iran, Kesepakatan Masih Mungkin

Grand Hotel Wien' in Vienna, Austria.jpg

IslamTimes - Seorang diplomat senior AS membantah laporan bahwa Washington berusaha untuk menunda putaran ketujuh pembicaraan tentang pemulihan perjanjian nuklir Iran untuk berkonsultasi dengan entitas Zionis, tetapi mengatakan ketidaksepakatan kunci dengan Tehran terus menghalangi kesepakatan.

Pejabat Departemen Luar Negeri juga mengatakan bahwa Washington percaya pembicaraan untuk memulihkan Rencana Komprehensif Aksi 2015 antara Iran dan kekuatan dunia tidak akan tergelincir oleh pemilihan Ebrahim Raisi sebagai presiden. "Kami masih memiliki perbedaan serius yang belum dijembatani," kata pejabat itu dalam briefing telepon dengan wartawan dengan syarat anonim.Pejabat itu mengatakan bahwa kedua pihak tetap terpisah dalam isu-isu sentral termasuk langkah-langkah apa yang perlu diambil Tehran untuk kembali mematuhi JCPOA 2015 yang asli, AFP melaporkan. Mantan presiden AS Donald Trump menarik diri dari kesepakatan tiga tahun lalu, membuat Iran meningkatkan pengayaannya ke tingkat tertinggi yang pernah ada.Yang juga masih dalam diskusi adalah keringanan sanksi apa yang akan ditawarkan Washington kepada Iran, dan urutan tindakan yang tepat yang harus diambil jika kesepakatan tercapai, kata laporan itu."Tidak ada yang disepakati sampai semuanya disetujui," kata pejabat itu. "Tapi kami tidak akan mundur untuk ronde ketujuh jika kami tidak berpikir kesepakatan itu mungkin," kata ofisial itu seperti dikutip. Dia mengatakan tanggal untuk putaran ketujuh belum dijadwalkan.Berbicara kepada Times of Israel pada hari sebelumnya, pejabat itu menolak laporan yang mengklaim bahwa AS ingin lebih banyak waktu sebelum putaran negosiasi berikutnya untuk lebih dekat mengoordinasikan posisinya dengan entitas Zionis.“Kami selalu senang untuk berkonsultasi dengan Israel, dan bekerja dengan pemerintah baru untuk menemukan peluang yang saling menguntungkan untuk melakukannya, tetapi adalah salah bahwa kami mencoba untuk menunda putaran pembicaraan berikutnya karena alasan ini atau lainnya. Kami akan dengan senang hati kembali ke Wina ketika Iran menyelesaikan konsultasi internal mereka,” kata pejabat senior itu kepada The Times of Israel.[IT/r]