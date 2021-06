Presiden Afghanistan Ghani: Wilayah Harus 'Bertaruh' pada Pemerintah di Tengah Serangan Taliban

Ashraf Ghani, Afghan President.jpg

IslamTimes - Berbicara di Washington, DC, pada hari Jumat (25/6), Presiden Afghanistan Ashraf Ghani mengatakan dia tidak meminta Presiden AS Joe Biden untuk menunda penarikan pasukan AS meskipun ada serangan Taliban baru, dan bahwa negara-negara lain harus “bertaruh” pada pemerintahnya di Kabul dan tidak Pemberontak.

AS sedang bersiap untuk mengevakuasi hingga 25.000 kolaborator saat menarik diri dari Afghanistan, termasuk penerjemah, pengemudi, penjaga keamanan, dan juru tulis, antara lain, karena khawatir mereka akan menjadi sasaran karena bekerja dengan pendudukan yang telah menewaskan puluhan ribu orang di masa dua dekade lalu.Ghani melakukan perjalanan ke AS bersama Abdullah Abdullah, ketua Dewan Tinggi untuk Rekonsiliasi Nasional, pada hari Jumat (25/6) untuk bertemu dengan para pejabat senior AS menjelang penarikan terakhir pasukan utama AS di Afghanistan dalam dua minggu ke depan."Narasi palsu tentang pengabaian itu salah," kata Ghani kepada wartawan. Dia kemudian mencatat bahwa dia tidak meminta presiden Amerika untuk menunda penarikan pasukan AS, dan mengatakan dia menghormati keputusan itu. Namun, dia mengakui hal itu akan berdampak besar bagi daerah."Keputusan Presiden Biden adalah keputusan transformasional yang akan memiliki hasil konsekuensial baik bagi rakyat Afghanistan maupun bagi rakyat Amerika Serikat di kawasan itu," kata Ghani."Kemitraan antara Amerika Serikat dan Afghanistan tidak akan berakhir," kata Biden."Pasukan kami mungkin akan pergi, tetapi dukungan untuk Afghanistan belum berakhir."Pada hari Kamis (24/6), Associated Press melaporkan bahwa sekitar 650 tentara AS akan tetap mndukung untuk tujuan keamanan di kedutaan AS dan bandara Kabul hingga akhir September, tetapi sisa 2.500 pasukan AS yang tersisa akan keluar dari negara Asia Tengah pada 4 Juli, mengutip sumber administrasi anonim.Penarikan itu adalah bagian dari kesepakatan yang direkayasa pada Februari 2020 dengan Taliban, sebuah kelompok militan Islam yang memerintah Afghanistan selama beberapa tahun hingga digulingkan oleh invasi AS pada Oktober 2001 di mana saat itu ia kembali ke perang tidak teratur melawan AS dan pemerintah Afghanistan yang didukung AS.Namun, hampir 20 tahun kemudian, AS dan sekutunya gagal menghancurkan Taliban, yang menguasai sebagian besar pedesaan di luar beberapa kota besar seperti Kabul dan Herat.Gencatan senjata hanya antara Taliban dan AS, meskipun: tidak ada kesepakatan paralel dengan pemerintah Kabul Ghani yang belum tercapai.Menteri Luar Negeri Afghanistan Mohammad Haneef Atmar mengatakan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Selasa bahwa Ghani telah bernegosiasi dengan Taliban "dengan itikad baik," tetapi "selama hampir 10 bulan sekarang kami tidak memiliki keterlibatan serius dari Taliban untuk negosiasi perdamaian yang serius dan tidak ada tanggapan. terhadap rencana perdamaian yang kami usulkan dan sama sekali tidak ada usulan tandingan.”Sejak berlalunya tanggal penarikan AS yang awalnya disepakati pada 1 Mei, Taliban telah melakukan serangan baru di beberapa distrik utara, merebut kota-kota dan memasuki kota-kota besar Kunduz dan Maimana, New York Times melaporkan pada hari Senin.Utusan khusus PBB untuk Afghanistan Deborah Lyons mengatakan kepada Dewan Keamanan pada hari Selasa bahwa lebih dari 50 dari 370 distrik Afghanistan telah direbut oleh Taliban sejak saat itu.[IT/r]