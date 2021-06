Departemen Luar Negeri: AS Tidak Mengubah Sikap dalam Mengakui Kedaulatan Israel Atas Dataran Tinggi Golan

Golan Heights.jpg

IslamTimes - Departemen Luar Negeri AS menegaskan pada hari Jumat (25/6) bahwa pemerintahan Biden tidak memiliki niat untuk membalikkan pendiriannya bahwa Israel memegang kedaulatan atas Dataran Tinggi Golan, menggarisbawahi bahwa setiap laporan yang mengatakan sebaliknya adalah salah.

Sebelumnya, laporan yang belum dikonfirmasi muncul yang merinci bahwa pemerintahan Biden berniat untuk membalikkan keputusan era Trump untuk mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai di bawah kedaulatan Zionis Israel.Klaim muncul dari artikel Washington Free Beacon yang diterbitkan pada hari Kamis yang diambil secara luas oleh outlet berita utama.Deklarasi itu datang kurang dari 24 jam setelah sebuah laporan yang diterbitkan oleh Washington Free Beacon menunjukkan bahwa AS berada di ambang pencabutan pengakuan kedaulatan Israel atas wilayah tersebut.Pemerintah AS memberikan pengakuannya pada 2019, di bawah pemerintahan Trump. Departemen Urusan Timur Dekat badan tersebut turun ke media sosial untuk meluruskan, tweeting “Kebijakan AS mengenai Golan tidak berubah, dan laporan sebaliknya adalah salah.”Zionis Israel mengambil alih Dataran Tinggi Golan dari Suriah selama Perang Enam Hari pada tahun 1967, kemudian mencaplok wilayah tersebut pada tahun 1981.Sementara sebagian besar komunitas internasional telah menolak untuk mengakui klaim Israel atas wilayah tersebut, AS menjadi satu-satunya negara yang menawarkan dukungannya.Dalam beberapa jam setelah laporan Beacon, menteri kabinet Israel membunyikan alarm, dengan Menteri Luar Negeri Zionis Israel Yair Lapid menyatakan bahwa "rumor" seperti itu dimaksudkan untuk melemahkan Zionis Israel dan "menyebabkan kerusakan nyata" pada negara.Laporan Kamis didasarkan pada pernyataan Februari dari Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, yang mengindikasikan pada saat itu bahwa Dataran Tinggi Golan “sangat penting bagi keamanan Israel,” dan bahwa itu harus memegang kendali atas daerah itu, selama Presiden Suriah Bashar al Assad tetap berkuasa.Namun, itu juga menyoroti pernyataan Blinken bahwa sikap AS dapat berubah “jika situasinya berubah di Suriah.”Perlu dicatat bahwa menteri luar negeri menggarisbawahi bahwa AS "tidak jauh dari" opsi itu. Sampai saat ini, pemerintahan Biden sebagian besar menahan diri untuk tidak menjanjikan apakah akan mempertahankan sikapnya saat ini di Dataran Tinggi Golan di masa depan.Linda Thomas-Greenfield, duta besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, memberi tahu anggota parlemen kongres selama dengar pendapat baru-baru ini di hadapan Komite Urusan Luar Negeri DPR bahwa masalah Dataran Tinggi Golan tetap tidak berubah, tetapi itu adalah “masalah yang masih dikerjakan oleh pemerintah. ”[IT/r]