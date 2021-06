Iran: Kesepakatan Nuklir Mungkin Terjadi Jika AS Meninggalkan Sanksinya

Iranian flag in UN HQ .jpg

IslamTimes - Iran menegaskan kembali bahwa kesepakatan dalam pembicaraan tentang kebangkitan kesepakatan nuklir 2015 akan dapat dicapai jika AS menghormati komitmen nuklirnya secara penuh dan berhenti menggunakan sanksi sebagai pengungkit negosiasi.

“Amerika Serikat yang harus membuat keputusan dan kembali ke Rencana Komprehensif Aksi Bersama [JCPOA] dengan menghapus sanksi ilegal [terhadap Iran] dan secara efektif memenuhi semua komitmennya” di bawah JCPOA, Said Khatibzadeh mengatakan pada konferensi pers di Jumat (25/6).Dia lebih lanjut menekankan bahwa Republik Islam “tidak pernah meninggalkan JCPOA untuk kembali ke sana.”“Amerika Serikat dan Eropa tahu yang terbaik bahwa Iran membuat keputusannya ketika, meskipun penarikan sepihak AS dari JCPOA, pengenaan sanksi ilegal dan menindas terhadap rakyat Iran dan kelambanan Eropa, tetap dalam kesepakatan dan menjaga JCPOA tetap hidup. Khatibzadeh menambahkan, menanggapi pertanyaan tentang posisi yang diumumkan oleh menteri luar negeri AS dan Prancis bahwa mereka sedang menunggu keputusan Iran untuk kembali ke kesepakatan nuklir.Secara paralel, pejabat Iran menyatakan bahwa selama pembicaraan Wina, yang putaran keenamnya telah berakhir, berulang kali dinyatakan bahwa AS-lah yang telah mengganggu keseimbangan JCPOA dan yang secara praktis mencegah implementasi kesepakatan di cara yang sepenuhnya tidak sesuai."Juga telah berulang kali ditekankan bahwa Republik Islam Iran sepenuhnya siap untuk menangguhkan langkah-langkah kompensasi dan melanjutkan pelaksanaan kewajibannya di bawah JCPOA jika AS sepenuhnya menerapkannya," kata juru bicara Iran, menambahkan bahwa pihak lain sangat menyadari posisi Iran dari kesepakatan itu. .“Posisi kami tidak berubah sejak awal pembicaraan Wina. Kami menuntut penghapusan sanksi AS secara penuh dengan cara yang dapat diverifikasi, dan kemudian penghentian langkah-langkah kompensasi dan dimulainya kembali komitmen Iran,” Khatibzadeh menekankan, mengatakan bahwa pihak lawanlah yang harus membuat keputusan mereka.Putaran terakhir pembicaraan untuk menghidupkan kembali Rencana Komprehensif Aksi Bersama telah dimulai di Wina pada 6 April antara Iran dan anggota kesepakatan nuklir yang tersisa, yaitu Inggris, Prancis, Rusia dan China plus Jerman. [IT/r]