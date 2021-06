Taliban: Kami Akan Respon Dengan Tegas Setiap Tindakan Provokatif AS 

IslamTimes- Taliban mengatakan Amerika Serikat telah mengebom posisinya di beberapa provinsi Afghanistan. Kelompok itu menyebut serangan ini sebagai "tindakan provokatif".

Taliban mengatakan pada hari Sabtu bahwa Amerika Serikat telah mengebom posisi kelompok itu di beberapa provinsi Afghanistan, berjanji untuk membalas jika Washington mengulangi "tindakan provokatifnya."Taliban mengatakan Amerika Serikat telah mengebom posisinya di beberapa provinsi Afghanistan. Kelompok itu menyebut serangan ini sebagai "tindakan provokatif".Juru bicara kelompok bersenjata Aghan menekankan dalam sebuah tweet bahwa pasukan AS harus fokus pada penarikan mereka dari Afghanistan, mengancam bahwa jika serangan berlanjut, Washington harus menghadapi konsekuensinya.Komentar Taliban ini muncul ketika berita FOX AS mengklaim pada hari Jumat bahwa pesawat tak berawak AS telah menyerang posisi Taliban di utara Afghanistan.Serangan yang diduga terjadi beberapa jam sebelum Presiden Afghanistan Ashraf Ghani melakukan perjalanan ke Washington untuk bertemu dengan Presiden AS Joe Biden di Gedung Putih.Menurut seorang pejabat AS, sejumlah pejuang Taliban yang tidak diketahui tewas dalam serangan pesawat tak berawak di provinsi Baghlan dan Kunduz.(IT/TGM)