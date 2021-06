Laporan: AS Pertimbangkan Pencabutan Sanksi terhadap Khamenei Iran sebagai Bagian dari Pembicaraan JCPOA

Imam Sayyed Ali Khamenei, Leader of the Islamic Revolution,.jpg

IslamTimes - Amerika Serikat sedang mempertimbangkan untuk mencabut sanksi terhadap Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei sebagai bagian dari pembicaraan tentang pembaruan Komisi Gabungan dari Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), NBC News melaporkan pada hari Sabtu (26/6), mengutip sumber.

Sanksi terhadap Khamenei, serta beberapa pejabat dan komandan militernya, dijatuhkan pada Juni 2019 oleh mantan presiden AS, Donald Trump.Pemerintahan Biden telah mengisyaratkan bersedia untuk bernegosiasi dan menghidupkan kembali perjanjian nuklir.Menurut sumber tersebut, negosiator dari AS dan Iran membahas inisiatif tersebut selama pembicaraan di Wina.Ini diharapkan menjadi bagian dari kompromi yang lebih besar yang akan mengakibatkan Washington bergabung kembali dengan JCPOA dan Tehran memenuhi komitmen JCPOA-nya.Sebelumnya, kepala staf presiden Iran mengatakan bahwa Tehran dan pihak lain dalam kesepakatan Iran sepakat selama negosiasi di Wina bahwa lebih dari 1.000 sanksi AS, yang dikenakan pada Iran selama pemerintahan Trump, akan dicabut.AS meninggalkan sikap damainya terhadap Iran pada tahun 2018, ketika Trump secara sepihak menarik Amerika Serikat dari JCPOA dan menjatuhkan sanksi keras kepada Republik Islam tersebut di bawah apa yang disebut kampanye "tekanan maksimum".Kesepakatan awal mengharuskan Iran untuk mengurangi program nuklirnya dan secara signifikan menurunkan cadangan uraniumnya dengan imbalan keringanan sanksi.Setelah penarikan AS, Tehran mulai secara bertahap meninggalkan komitmennya berdasarkan perjanjian.Wina telah menjadi tuan rumah sesi komisi bersama JCPOA serta pertemuan informal dalam berbagai format yang bertujuan untuk memulihkan kesepakatan nuklir Iran sejak April.[IT/r]