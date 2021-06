Trump Menyerukan Partai Republik untuk Mengalahkan 'Demokrat Radikal' di Pemilu 2022

Donald Trump, Republicans to defeat ‘Radical Democrats’ in 2022 Election.jpg

IslamTimes - Mantan Presiden AS Donald Trump mengumumkan pada hari Sabtu bahwa Partai Republik akan mengambil alih Kongres kembali di bawah kendali dalam pemilihan paruh waktu 2022 dan mengalahkan "Demokrat radikal."

"Saya ingin berterima kasih kepada Ohio ... dan semua patriot pekerja keras yang luar biasa, yang ada di sini malam ini, pada rapat umum pertama pemilihan 2022 ketika kita akan merebut kembali DPR, untuk merebut kembali Senat. Dengan bantuan Anda, kami akan mengalahkan Demokrat radikal, dan kami tidak punya pilihan," kata Trump pada rapat umum "Selamatkan Amerika" di Wellington, Ohio.Berbicara di depan kerumunan besar pendukung pada hari Sabtu (26/6), Trump menggambarkan bulan-bulan pertama pemerintahan Joe Biden, yang mengalahkannya dalam pemilihan presiden pada November 2020, sebagai "bencana yang lengkap dan total.""Kejahatan melonjak, pembunuhan melonjak, orang asing ilegal menyerbu perbatasan mereka, kartel narkoba dan pedagang manusia kembali berbisnis seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya," kata Trump.Dia menuduh Presiden AS Joe Biden "menghancurkan" Amerika Serikat dan mengejar "kebijakan bodoh" dalam kaitannya dengan imigrasi."Biden telah melanggar sumpah konstitusionalnya, membahayakan keselamatan kita," kata Trump kepada kerumunan Wellington, menambahkan bahwa AS membutuhkan Kongres Partai Republik untuk mengakhiri "agenda Biden yang melanggar hukum."Berbicara tentang kebijakan luar negeri, Trump menuduh penggantinya dengan kembali ke kesepakatan nuklir Iran, memasuki kembali kesepakatan perubahan iklim Paris, menutup pipa Keystone XL dan memungkinkan Rusia untuk menyelesaikan pipa Nord Stream 2."Dia menempatkan Amerika di urutan terakhir, kami mengutamakan Amerika, itu sangat sederhana," kata Trump.Awal pekan ini, Trump mengatakan bahwa dia tidak mempertimbangkan untuk bersaing untuk peran sebagai ketua DPR pada tahun 2022, meskipun dia mengetahui rumor yang meningkat.Pada November 2022, AS akan mengadakan pemilihan paruh waktu ketika semua 435 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat AS dan 34 dari 100 kursi di Senat AS akan diperebutkan.[IT/r]