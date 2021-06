Menlu Israel: 'Kesalahan' Hubungan dengan AS Selama Era Netanyahu, 'Kami Akan Memperbaikinya'

Yair Lapid and Anthony Blinken.jpg

IslamTimes - Sangat diragukan bahwa pemerintahan baru di Zionis Israel akan membawa perubahan besar baik dalam hubungannya dengan Amerika Serikat, atau sikapnya terhadap Palestina.

Negara Yahudi itu tetap menjadi sekutu nomor satu Washington di wilayah yang bergolak dan penyeimbang Iran (mengingat bahwa Zionis Israel secara luas diyakini memiliki senjata nuklir).Sikap bipartisan tentang hubungan dengan Zionis Israel telah rusak di Amerika Serikat, menteri luar negeri baru Israel Yair Lapid mengatakan kepada mitranya dari Amerika Anthony Blinken selama pertemuan di Roma, Minggu (27/6)."Dalam beberapa tahun terakhir, kesalahan dibuat," kata Lapid, menambahkan, "kami akan memperbaiki kesalahan itu bersama-sama."Juga selama pertemuan itu, Blinken menegaskan kembali "komitmen AS untuk keamanan Zionis Israel" dan dukungannya untuk upaya normalisasi di kawasan itu, karena beberapa negara Arab - UEA, Bahrain, Maroko dan Sudan - baru-baru ini memilih untuk memulihkan hubungan diplomatik dengan entitas Yahudi.Lapid juga mengatakan bahwa dia telah berbicara dengan anggota parlemen AS dari kedua partai politik dan "mengingatkan mereka semua bahwa Zionis Israel berbagi nilai-nilai paling dasar Amerika - kebebasan, demokrasi, pasar bebas, pencarian konstan untuk perdamaian."Kedua belah pihak tidak dapat menghindari "topik hangat" - pembicaraan yang sedang berlangsung tentang menghidupkan kembali kesepakatan Iran 2015 yang dibatalkan oleh pemerintahan sebelumnya pada 2018, menjatuhkan sanksi ekonomi yang keras terhadap Tehran.Selama bertahun-tahun, Zionis Israel telah membunyikan alarm tentang program nuklir tetangganya, menuduh Tehran diam-diam mengembangkan senjata nuklir (yang dibantah Iran).Diplomat Zionis Israel mengatakan kepada Blinken bahwa Zionis Israel memiliki "beberapa keberatan serius" mengenai pembicaraan Wina tentang kebangkitan JCPOA, tetapi gagal menjelaskannya di depan umum."Kami percaya cara untuk membahas perbedaan pendapat itu adalah melalui percakapan langsung dan profesional, bukan dalam konferensi pers," kata Lapid.Sementara Lapid berbicara tentang kesalahan masa lalu, Zionis Israel di bawah Benjamin Netanyahu menikmati hubungan yang sangat hangat dengan pemerintahan mantan presiden AS Donald Trump.Yang terakhir membuat sejumlah isyarat diplomatik ke Zionis Israel, termasuk pengakuan Yerusalem sebagai "ibu kota Israel yang tidak terbagi" dan Dataran Tinggi Golan sebagai di bawah kedaulatan Israel.Puncaknya adalah rencana perdamaian Timur Tengah Trump yang ambisius yang membayangkan Zionis Israel mencaplok permukiman di Tepi Barat dan Lembah Yordan.Sikap Trump yang nyaman dengan Zionis Israel disambut dengan kritik keras oleh orang-orang Palestina, serta negara-negara Arab lainnya, meskipun itu tidak menghentikan mereka untuk menormalkan hubungan dengan Tel-Aviv.Rusia tidak pernah percaya bahwa kesepakatan dalam bentuknya saat ini akan berkontribusi pada penyelesaian Timur Tengah yang langgeng dan mengharapkan pemerintahan Biden berpotensi menolaknya.Outlet The National yang berbasis di UEA melaporkan pada bulan Maret, mengutip dokumen resmi Departemen Luar Negeri AS, bahwa Washington berencana untuk mengatur ulang hubungan dengan pemerintah Palestina, membalikkan kebijakan Trump yang mengabaikan prinsip solusi dua negara sebagai dasar untuk menyelesaikan konflik yang sudah berlangsung lama. . Namun sejauh ini belum ada langkah pasti yang dilakukan.Awal bulan ini, Trump mengecam pemerintahan Biden atas "ketidakadilan besar" terhadap Zionis Israel, mengkritik kurangnya perlindungan yang sekarang didapat dari Kongres AS dan menggembar-gemborkan bagaimana anggota parlemen AS "mencintai" Zionis Israel ketika dia berada di Gedung Putih.[IT/r]