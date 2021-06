Biden Memerintahkan Serangan 'Presisi' pada Fasilitas Kelompok yang Didukung Iran di Dekat Perbatasan Suriah-Irak

Joe Biden, orders 'precision' strikes facilities of Iran-backed groups.jpg

IslamTimes - Amerika Serikat telah melakukan "serangan udara presisi defensif" yang menargetkan fasilitas yang diduga digunakan oleh kelompok militer yang didukung Iran di perbatasan Irak-Suriah, kata Departemen Pertahanan pada hari Minggu (27/6).

Serangan udara tersebut diklaim sebagai pembalasan atas serangan sebelumnya yang menargetkan personel dan fasilitas AS di Irak.Yang terakhir baru-baru ini melihat peningkatan jumlah serangan semacam itu, yaitu di Erbil, Kurdistan Irak, dan dekat bandara Internasional Baghdad.“Atas arahan Presiden Biden, pasukan militer AS awal malam ini melakukan serangan udara presisi defensif terhadap fasilitas yang digunakan oleh kelompok milisi yang didukung Iran di wilayah perbatasan Irak-Suriah. Target dipilih karena fasilitas ini digunakan oleh milisi yang didukung Iran yang terlibat dalam serangan pesawat nir awak (UAV) terhadap personel dan fasilitas AS di Irak," kata Pentagon dalam sebuah pernyataan.“Secara khusus, serangan AS menargetkan fasilitas operasional dan penyimpanan senjata di dua lokasi di Suriah dan satu lokasi di Irak, yang keduanya terletak dekat dengan perbatasan antara negara-negara tersebut. Beberapa kelompok milisi yang didukung Iran, termasuk Kata'ib Hezbollah (KH) dan Kata'ib Sayyid al-Shuhada (KSS), menggunakan fasilitas ini," tambah pernyataan itu.Televisi pemerintah Suriah melaporkan bahwa serangan udara AS di provinsi timur Suriah, Deir ez-Zor, kemungkinan menyebabkan seorang anak tewas dan tiga lainnya terluka.Menurut seorang koresponden penyiar Al-Ikhbariya, jet militer – kemungkinan besar milik AS – menyerang bangunan tempat tinggal di dekat kota Al Bukamal.Pihak berwenang Suriah telah berulang kali menyatakan bahwa kehadiran AS di negara itu melanggar kedaulatan negara dan hukum internasional, dan bertujuan untuk mendapatkan akses ke ladang minyak.Menurut Military.com, mengutip seorang pejabat Pentagon, serangan udara di wilayah tersebut dilakukan oleh pesawat tempur F-15 dan F-16 dengan peluru presisi tinggi.Pesawat dilaporkan terbang dari pangkalan AS di Timur Tengah dan kembali dengan selamat setelah operasi selesai.Sumber itu menambahkan bahwa masih terlalu dini untuk mengatakan apakah ada militan atau warga sipil yang tewas atau terluka dalam serangan itu.Militer AS berasumsi bahwa setiap serangan mencapai target dan sekarang menilai konsekuensinya, kata pejabat Pentagon Jessica McNulty.Dia juga menekankan bahwa sejak April, militan yang didukung Iran telah melakukan setidaknya lima serangan pesawat nir awak terhadap fasilitas AS dan pasukan koalisi.[IT/r]