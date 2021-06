Pasukan AS Meluncurkan Gerakan Yang Belum Pernah Terjadi Sebelumnya Di Ain al-Assad

IslamTimes- Oleh karena itu, sumber-sumber Irak mengumumkan langkah-langkah keamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh pasukan AS di pangkalan udara Ain al-Assad Irak, Al-Ahad News melaporkan.

Sumber Irak melaporkan gerakan dan tindakan keamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh pasukan AS di pangkalan udara Ain al-Assad di Irak barat karena takut diserang oleh kelompok mujahidin.Oleh karena itu, sumber-sumber Irak mengumumkan langkah-langkah keamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh pasukan AS di pangkalan udara Ain al-Assad Irak, Al-Ahad News melaporkan.Sumber mengatakan bahwa pasukan AS di dalam pangkalan udara Ain al-Assad di distrik al-Baghdadi di barat provinsi Al Anbar telah mengambil tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mendapatkan informasi tentang reaksi pasukan mujahidin.Sumber Irak menekankan bahwa Amerika telah mengambil langkah-langkah keamanan yang ketat dan waspada penuh karena takut akan reaksi dari pasukan mujahidin.Menurut laporan itu, langkah-langkah ini termasuk penerbangan besar-besaran helikopter Amerika di atas pangkalan udara Ain al-Assad di Irak.Perlu dicatat bahwa serangan udara AS baru-baru ini terhadap posisi Unit Mobilisasi Populer Irak (PMU), yang dikenal sebagai Hashd al-Sha'abi, di perbatasan Irak-Suriah telah memicu gelombang reaksi dan kecaman dari Irak sehingga Perlawanan kelompok Irak menekankan respon yang kuat dan sengit.(IT/TGM)