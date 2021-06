Pemblokiran Media Pro-Perlawanan Bertujuan Menyembunyikan Kejahatan AS Dan Israel 

IslamTimes- Khaled al-Batsh, anggota Politbiro kelompok perlawanan yang berbasis di Gaza, membuat komentar dalam sebuah wawancara dengan Press TV pada hari Senin.

Seorang pejabat tinggi Jihad Islam mengatakan langkah Gedung Putih baru-baru ini untuk menghentikan situs web pro-perlawanan bertujuan untuk menyembunyikan kejahatan Amerika dan Israel yang dilakukan di wilayah tersebut.Khaled al-Batsh, anggota Politbiro kelompok perlawanan yang berbasis di Gaza, membuat komentar dalam sebuah wawancara dengan Press TV pada hari Senin.Perebutan domain situs pro-perlawanan, katanya, pasti akan gagal karena media alternatif akan terus mengungkap kebenaran tentang pemerintah AS dan rezim Israel dan perlakuan mereka terhadap rakyat Palestina.Pekan lalu, pemerintah AS memblokir domain tiga lusin jaringan televisi Iran dan regional dengan pesan yang mengutip undang-undang sanksi AS untuk penyitaan dan disertai dengan stempel Biro Investigasi Federal (FBI) dan Departemen Perdagangan AS.Selain Press TV, layanan internasional berbahasa Arab Iran, al-Alam, bersama dengan al-Masirah Yaman dan domain yang terkait dengan cabang Unit Mobilisasi Populer (PMU) Irak, juga ditutup oleh Departemen Kehakiman AS. langkah ini menuai kritik tajam di seluruh dunia.(IT/TGM)