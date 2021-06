Serangan AS Bertujuan Untuk Melemahkan Irak 

IslamTimes- Pernyataan Hizbullah juga berbunyi "Tindakan pesawat tempur Amerika jelas merupakan pelanggaran kedaulatan kedua negara sahabat (Suriah dan Irak)."

Hizbullah Lebanon mengeluarkan pernyataan pada hari Senin untuk mengutuk serangan AS baru-baru ini terhadap posisi MPU di perbatasan Irak-Suriah, dengan mengatakan serangan itu ditujukan untuk merusak kemampuan kedua negara untuk memerangi terorisme.Pernyataan Hizbullah juga berbunyi "Tindakan pesawat tempur Amerika jelas merupakan pelanggaran kedaulatan kedua negara sahabat (Suriah dan Irak)."Tadi malam, jet tempur AS menargetkan tiga posisi Unit Mobilisasi Irak (PMU) atau Hashd al-Hashd di Al-Qa'im di dalam perbatasan Irak.PMU mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pasukan mereka ditempatkan di daerah itu untuk mencegah teroris ISIL menyusup ke Irak sambil menambahkan bahwa empat pejuang mereka tewas dalam serangan udara AS.Bertentangan dengan klaim AS, daerah yang ditargetkan tidak mengandung depot senjata atau peralatan serupa.Setelah serangan itu, PMU mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa pasukan mereka memiliki hak untuk membalas.Brigadir Jenderal Yahya Rassoul, juru bicara PM Mustafa al-Kadhimi, yang merupakan panglima angkatan bersenjata Irak, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa serangan AS merupakan pelanggaran yang jelas terhadap kedaulatan Irak.(IT/TGM)