Video: Roket Hantam Pangkalan Militer AS di Suriah Timur Sehari Setelah Serangan Udara AS terhadap Milisi

US Military Base in Eastern Syria.jpg

IslamTimes - Sehari setelah serangan udara Angkatan Udara AS menargetkan kelompok milisi di kedua sisi perbatasan Irak-Suriah, serangan roket telah dilaporkan terhadap pangkalan AS di Suriah timur.

Ratusan tentara AS tetap berada di Suriah lama setelah kekalahan teritorial Daesh (ISIS/IS), yang secara resmi mengklaim mendukung milisi Kurdi yang memerangi elemen-elemen Daesh yang tersebar.Namun, pada 2019, Presiden AS saat itu Donald Trump mengakui pasukan AS berada di Suriah "hanya untuk minyak," yang terlihat dikirim dalam konvoi truk semalam.Menurut laporan lokal, pangkalan yang diserang berdekatan dengan ladang minyak al-Omar di Kegubernuran Deir-ez-Zor, ladang minyak terbesar Suriah, dan setidaknya delapan roket jatuh di pangkalan itu.Identitas pasukan penyerang tidak diketahui.Kolonel AS Wayne Marotto, juru bicara Operation Inherent Resolve, misi pimpinan AS melawan Daesh, mengatakan Senin (28/6) bahwa tidak ada cedera atau kerusakan pada pangkalan akibat serangan itu yang dilaporkan.Dia menambahkan bahwa pasukan AS di pangkalan itu "bertindak membela diri dan melakukan tembakan artileri kontra-baterai ke posisi peluncuran roket."Update: Pasukan AS di Suriah, sementara di bawah serangan roket ganda, bertindak dalam pertahanan diri dan melakukan tembakan artileri kontra-baterai di posisi peluncuran roket. — Juru Bicara OIR Kol. Wayne Marotto (@OIRSpox) 28 Juni 2021Sekitar 900 tentara AS tetap berada di Suriah timur setelah kekalahan Daesh untuk mendukung milisi Kurdi, yang telah menyangkal kemampuan pemerintah Suriah Bashar al-Assad untuk melakukan kontrol atas sebagian besar wilayah Suriah, di mana hampir semua deposit minyak bumi negara berada.Insiden itu terjadi hanya sehari setelah tiga serangan udara AS mengguncang wilayah itu: dua di Irak dan satu di Suriah diduga menargetkan “fasilitas yang digunakan oleh kelompok milisi yang didukung Iran,” milisi Syiah Kata'ib Hezbollah dan Kata'ib Sayyid al-Shuhada. Sedikitnya empat orang tewas.Serangan itu, yang disahkan oleh Presiden AS Joe Biden, adalah yang kedua sejak menjabat pada Januari.Serangan lain di daerah yang sama disahkan pada Februari setelah pangkalan Irak di Erbil yang menampung pasukan AS diserang.Kedua rangkaian serangan tersebut ditujukan terhadap milisi yang merupakan bagian dari Hashd ash-Shabi (Pasukan Mobilisasi Populer), korps paramiliter Irak yang didirikan pada tahun 2014 untuk memerangi Daesh.PMF membantah memiliki depot semacam itu di wilayah yang diklaim telah diserang AS.Setelah serangan hari Minggu, pemerintah Irak mengutuk tindakan AS, dengan seorang juru bicara mengatakan kepada Sputnik bahwa serangan itu adalah "pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan dan keamanan nasional Irak" dan berjanji untuk menyelidiki.[IT/r]