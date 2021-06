Blinken: Serangan Udara AS di Irak & Suriah Mengirim Pesan 'Jelas' kepada Milisi yang Didukung Iran

Antony Blinken, US Secretary of State speaks in Rome, Italy.JPG

IslamTimes - Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah membela serangan udara AS terhadap target milisi yang didukung Iran di kedua sisi perbatasan Irak/Suriah, dengan mengklaim bahwa mereka "perlu" dan "tepat" untuk mengirim pesan "jelas" kepada kelompok-kelompok ini.

AS melakukan serangan udara pada hari Minggu (27/6) terhadap apa yang dikatakan Pentagon sebagai “fasilitas yang digunakan oleh kelompok-kelompok milisi yang didukung Iran di wilayah perbatasan Irak-Suriah.”Mereka diluncurkan “atas arahan Presiden Biden,” katanya, dan diperintahkan setelah serangan pesawat nir awak oleh milisi ini terhadap personel dan fasilitas AS di Irak.Serangan itu dikecam oleh pemerintah Irak sebagai "pelanggaran terang-terangan dan tidak dapat diterima terhadap kedaulatan Irak," tetapi dipertahankan oleh Blinken pada hari Senin (28/6)."Kami mengambil tindakan yang diperlukan, tepat, disengaja yang dirancang untuk membatasi risiko eskalasi, tetapi juga untuk mengirim pesan pencegahan yang jelas dan tidak ambigu," katanya kepada wartawan saat berkunjung ke Roma, Italia.Baik Departemen Pertahanan maupun Blinken tidak menjelaskan berapa banyak orang yang tewas dalam serangan itu, tetapi kelompok milisi Irak mengkonfirmasi bahwa setidaknya empat anggota Kata'ib Sayyid al-Shuhada telah tewas.“Pesan” Blinken kemungkinan ditujukan ke Tehran seperti halnya milisi itu sendiri.Iran menuduh Washington "menciptakan krisis" di kawasan itu, dan juru bicara Kementerian Luar Negeri Said Khatibzadeh menyatakan pada hari Senin bahwa "salah satu korban gangguan ini adalah Amerika Serikat."[IT/r]