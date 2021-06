Trump dan Jenderal Milley Saling Kecam Atas Respons Protes Rasial

Donald Trump and General Mark Milley.jpg

IslamTimes - Mantan Presiden AS Donald Trump dan Jenderal Mark Milley, ketua Kepala Staf Gabungan, dilaporkan melakukan debat sengit tentang bagaimana menangani protes ketidakadilan rasial yang muncul ke permukaan selama musim panas 2020, menurut buku 'Frankly, We Did Win This Election' ditulis oleh Michael Bender dari The Wall Street Journal dan dikutip oleh Axios.

Sebelumnya, Trump mengkritik "jendral yang dibangun" di Amerika Serikat dalam apa yang dilihat banyak orang sebagai referensi ke Mark Milley - seorang jenderal yang, berbicara kepada Komite Angkatan Bersenjata DPR, tampaknya membela teori ras kritis dan mendesak AS untuk "menjadi jauh lebih pintar apapun teorinya."Menurut laporan itu, pada saat Trump berusaha untuk meminta Undang-Undang Pemberontakan - undang-undang federal AS yang memungkinkan seorang presiden untuk mengerahkan pasukan militer dan Garda Nasional di dalam negeri dalam keadaan tertentu - dia ingin menempatkan Milley bertanggung jawab atas kampanye militer untuk menangani protes terhadap kebrutalan polisi dan rasisme, beberapa di antaranya kemudian berkembang menjadi kerusuhan.Axios mengutip buku yang mengatakan: Duduk di Ruang Situasi dengan [Jaksa Agung Bill] Barr, Milley, dan [Menteri Pertahanan Mark] Esper, Trump membesar-besarkan klaim tentang kekerasan dan membuat khawatir para pejabat ... dengan mengumumkan bahwa dia baru saja menempatkan Milley "bertanggung jawab."Secara pribadi, Milley mengonfrontasi Trump tentang perannya. Dia adalah seorang penasihat, dan bukan dalam komando. Tapi Trump sudah cukup."Aku bilang kamu yang bertanggung jawab!" Trump berteriak padanya."Yah, aku tidak bertanggung jawab!" Milley balas berteriak."Kamu tidak boleh berbicara denganku seperti itu!" kata Trump."Sialan," kata Milley kepada yang lain."Rungan ini penuh dengan pengacara di sini. Akankah seseorang memberitahunya tentang tanggung jawab hukum saya?""Dia benar, Tuan Presiden," kata Barr. "Jenderal itu benar."Mantan presiden tidak membagikan versi buku tentang peristiwa tersebut karena, menurut Axios, Trump mengatakan melalui seorang ajudannya bahwa pertengkaran dengan Milley tidak pernah terjadi. "Ini benar-benar berita palsu, tidak pernah terjadi. Saya bukan penggemar Jenderal Milley, tetapi saya tidak pernah berdebat dengannya dan semuanya salah", kata Axios mengutip Trump."Dia tidak pernah berbicara kembali kepada saya. Michael Bender tidak pernah bertanya kepada saya tentang hal itu dan itu benar-benar berita palsu."Mantan presiden AS dilaporkan kemudian mencatat bahwa, jika Jenderal Milley benar-benar meneriakinya, dia akan dipecat oleh Trump.Bender membela laporannya, menegaskan bahwa "debat itu dikonfirmasi oleh beberapa pejabat senior administrasi selama ratusan jam wawancara dengan lusinan ajudan top Trump World untuk buku ini.""Bertentangan dengan pernyataan Tuan Trump, saya meminta mantan presiden untuk argumen khusus ini dalam sebuah pertanyaan tertulis - seperti yang dia minta - bersama dengan pertanyaan lain yang termasuk dalam proses pengecekan fakta menyeluruh saya. Dia tidak menjawab", kata Bender , dikutip oleh outlet.Trump menuduh militer AS "terbangun", terutama mengganggu "para jenderal ini di televisi" - sebuah deskripsi yang banyak dipikirkan dikaitkan dengan Milley, yang sebelumnya berbicara tentang teori ras kritis (sebuah gerakan yang mengklaim bahwa sistem sosial Amerika pada dasarnya rasis )."Saya pribadi merasa tersinggung bahwa kami menuduh militer Amerika Serikat - perwira jenderal kami, perwira kami yang ditugaskan dan yang tidak ditugaskan - ketika, mengutip, 'dibangun' atau sesuatu yang lain karena kami sedang mempelajari beberapa teori yang ada di luar sana" , kata Milley di Komite Angkatan Bersenjata DPR awal bulan ini.[IT/r]