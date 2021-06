AS Mendesak Prancis dan Inggris untuk Memulangkan Militan ISIS dari Irak dan Suriah

Anthony Blinken (The Guardian).

Islam Times - Penahanan lanjut terhadap militan ISIS di kamp-kamp Irak dan Suriah tidak dapat dipertahankan, dan lebih banyak dari mereka harus dipulangkan ke negara asal mereka, kata menteri luar negeri AS dalam pertemuan puncak koalisi internasional melawan ISIS di Roma.

Dalam sambutan yang ditujukan terutama untuk Prancis dan Inggris, Antony Blinken mengatakan, "Situasi ini tidak dapat dipertahankan. Itu tidak bisa bertahan tanpa batas.""Amerika Serikat terus mendesak negara-negara – termasuk mitra koalisi – untuk memulangkan, merehabilitasi dan, jika perlu, mengadili warganya," lanjutnya seperti dilansir The Guardian pada Senin.Prancis dan Inggris, dua sekutu terdekat AS, menolak seruan untuk membawa kembali warga negara mereka, karena khawatir tidak memiliki cara yang dapat diandalkan untuk menuntut mereka. Mereka khawatir pengadilan akan meminta mantan militan ISIS untuk dibebaskan, dan dengan demikian membebani badan intelijen.Blinken memuji Italia, tuan rumah pertemuan, sebagai salah satu dari sedikit negara Eropa Barat yang memulangkan warganya, dan juga memuji upaya negara-negara Asia Tengah seperti Kazakhstan, yang katanya telah membawa kembali 600 militan dan anggota keluarga mereka serta menempatkan mereka dalam program rehabilitasi.Sebelum KTT, Mazloum Abdi, pemimpin Pasukan Demokrat Suriah, kelompok Kurdi yang ikut berjuang keras mengalahkan ISIS, juga meminta koalisi "untuk membantu mengembalikan orang-orang ini ke negara asal mereka, mendanai program pendidikan dan deradikalisasi, dan mendukung stabilitas serta pemulihan ekonomi yang kuat di wilayah yang dibebaskan untuk mengatasi akar penyebab ekstremisme".Jenderal Kenneth McKenzie, komandan Komando Pusat AS, mengatakan kepada American Enterprise Institute dalam sebuah webinar pada akhir April bahwa anak-anak di kamp al-Hawl "sedang diradikalisasi, dan kecuali kita menemukan cara untuk memulangkan mereka, mengintegrasikan kembali mereka dan deradikalisasi mereka...ini akan menjadi masalah militer dalam beberapa tahun jika kita tidak memperbaiki aspek non-militernya sekarang".Dikatakan ada 60.000 mantan pendukung ISIS yang ditahan di kamp al-Hawl di Suriah utara.Koalisi 83 negara melawan ISIS retak di bawah kepresidenan Donald Trump, sebagian karena keputusan sepihaknya untuk menarik pasukan AS dari Suriah, sehingga melemahkan posisi Kurdi Suriah, sebuah keputusan yang kemudian ia batalkan sebagian di bawah tekanan sekutu dan militer AS.Upaya telah ditingkatkan untuk mengadili para pendukung ISIS di Eropa.Baru-baru ini, kejaksaan federal Belgia mengumumkan bahwa 14 pendukung ISIS akan diadili tahun ini atas dugaan peran mereka dalam membantu serangan Paris pada November 2015 yang menewaskan 130 orang. Pria yang dicurigai sebagai satu-satunya penyerang yang masih hidup, Salah Abdeslam, akan diadili di Paris pada bulan September.AS memiliki sejumlah kecil warga yang pergi ke Suriah, tapi dikatakan telah memulangkan 28 orang Amerika: 12 orang dewasa dan 16 anak-anak. Sepuluh orang dewasa telah diadili karena pelanggaran teroris.Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, memperingatkan bahwa ISIS tengah memposisikan ulang dirinya di Afrika setelah kekalahan militer di Irak dan Suriah.Secara keseluruhan, koalisi mengklaim telah membebaskan 8 juta orang dari kendali ISIS di Irak dan Suriah, tapi para menteri luar negeri berada di bawah tekanan untuk mengakui bahwa ancaman jihadis telah bergerak secara geografis dari Timur Tengah.Kelompok terkait ISIS membuka front baru di sub sahara Afrika.Raab mengumumkan £12,6 juta untuk membantu memerangi ISIS di lembah Danau Chad. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung perang militer yang dipimpin secara regional melawan ISIS, dan proyek-proyek yang mendorong para militan untuk meninggalkan kelompok teroris. Raab mengatakan sebelum pertemuan, "Dua tahun sejak kekalahan teritorial ISIS di Irak dan Suriah, ancaman ISIS dan ideologi kebenciannya belum hilang. Mengkhawatirkan itu terus tumbuh di Afrika, itulah sebabnya kita harus bekerja dengan mitra koalisi kita untuk melawan propaganda beracunnya di semua lini.""Kami berdiri bahu-membahu dengan mitra Afrika kami untuk mengatasi ancaman yang berkembang dari kelompok-kelompok terkait ISIS di seluruh Afrika, khususnya di lembah Danau Chad. Kita harus memastikan tidak ada tempat berlindung yang aman bagi ISIS."Menlu Italia juga meminta koalisi untuk membentuk partai kerja tentang ISIS di Afrika.Hal itu akan disambut baik oleh pemerintah Prancis, yang telah memerangi kelompok teroris di Sahel selama bertahun-tahun.[IT/AR]