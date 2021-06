Nujaba Irak Mendesak Mendukung Perlawanan untuk Memulihkan Kedaulatan Negara

Sheikh Akram al-Kaabi, Nujaba Secretary General.jpg

IslamTimes - Gerakan al-Nujaba Irak, bagian dari Unit Mobilisasi Populer [PMU] atau lebih dikenal dengan nama Arab sebagai Hashd al-Shaabi, telah meminta semua institusi Irak untuk memberikan dukungan mereka di belakang perlawanan untuk memulihkan kedaulatan negara.

Sekretaris Jenderal Nujaba Sheikh Akram al-Kaabi mengeluarkan seruan tersebut pada hari Selasa, satu hari setelah pesawat tempur AS menargetkan tiga lokasi milik Hashd al-Shaabi di kota perbatasan al-Qaim di Provinsi Anbar barat Irak.Serangan AS menewaskan empat pejuang Irak yang sedang melakukan tugas mereka untuk mencegah infiltrasi teroris Daesh [Bahasa Arab untuk ‘ISIS/ISIL’] dari Suriah ke Irak.Kaabi “mengundang semua lembaga militer untuk mendukung perlawanan dalam memulihkan kedaulatan negara dan integritas teritorial, dan berjanji kepada penjajah jahat bahwa perlawanan militer akan memiliki keputusan akhir di medan perang dan membuat Irak bangga.”Dia juga mencatat bahwa penargetan AS terhadap Brigade ke-14 Hashd al-Shaabi “membuktikan bahwa pemerintah AS yang bodoh [saat ini] mengikuti jejak pemerintahan sebelumnya yang bodoh.”“Para penjajah jahat harus tahu bahwa kesyahidan adalah jalan kami dan kami telah melakukan wudhu kesyahidan di kain kafan kami untuk pertempuran besar,” kata Kaabi, menekankan bahwa strategi politik mencari pengusiran pasukan pendudukan AS telah gagal.“Sampai pembebasan total Irak dari [kehadiran] jahat Anda, kami tidak akan mundur, kami tidak akan menyerah dan kami akan menanggapi dua kali lipat serangan apa pun,” dia memperingatkan Amerika.Kepala Nujaba selanjutnya berterima kasih kepada pejabat yang bertanggung jawab atas pos pemeriksaan Irak karena memfasilitasi perjalanan para pejuang perlawanan.Dia juga mengkritik tentara bayaran yang memfitnah individu dan institusi pro-perlawanan, dengan mengatakan, "Penuntutan mereka akan dekat dan berat, dan cepat atau lambat mereka akan diadili atas kejahatan dan pengkhianatan besar mereka."[IT/r]