Media Zionis Melaporkan Koordinasi AS-Israel sebelum Serangan di Perbatasan Irak-Suriah

US-Israeli coordination before strike on Iraqi-Syrian borders.png

IslamTimes - Kalangan Zionis menilai serangan udara AS terhadap situs Hashd Shaabi (Pasukan Mobilisasi Populer) di daerah perbatasan Irak-Suriah lemah dan tidak sebanding dengan serangan kelompok perlawanan Irak di situs AS di Irak.

Media Zionis Israel mengungkapkan bahwa Zionis 'Israel' memberi data intelijen tentang situs yang direncanakan untuk diserang dalam operasi tersebut kepada militer AS, menambahkan bahwa AS memberi tahu Zionis 'Israel' tentang operasi tersebut sebelum mereka melakukannya.Sementara itu, Presiden Zionis Israel Reuven Revlin bertemu dengan timpalannya dari AS Joe Biden yang menegaskan kembali komitmen Washington untuk membela entitas Zionis.Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid tiba di Abu Dhabi untuk menghadiri pembukaan kedutaan Zionis di UEA dalam rangka normalisasi hubungan antara kedua belah pihak.[IT/r]