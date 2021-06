Jerman Keluarkan Semua Pasukan dari Afghanistan, Setelah Hampir 20 Tahun

Germany troops removes from Afghanistan,.jpg

IslamTimes - Jerman secara resmi memberhentikan anggota layanan terakhirnya dari Afghanistan pada hari Selasa (29/6), menandai berakhirnya masa tinggal militer hampir 20 tahun di negara Timur Tengah itu.

Menjelang konfirmasi, para pejabat Jerman sebagian besar bungkam tentang perincian yang berasal dari proses pemindahan pasukan, dengan Menteri Pertahanan Annegret Kramp-Karrenbauer sebelumnya mengatakan kepada wartawan bahwa prosedur penarikan dilakukan secara tertib.Pemindahan pasukan diumumkan oleh Menteri Pertahanan Jerman Annegret Kramp-Karrenbauer dan Bundeswehr, angkatan bersenjata terpadu Jerman.Sebuah rilis yang dikeluarkan oleh Bundeswehr merinci bahwa pasukan Jerman terakhir secara resmi berangkat dari Afghanistan sekitar pukul 21:24. waktu setempat, dan dijadwalkan untuk singgah di Tbilisi, Georgia, sebelum mendarat kembali di Jerman pada Rabu (30/6).Perkiraan menunjukkan operasi Selasa (29/6) melihat pemindahan hampir 600 anggota layanan.Selain itu, rilis Bundeswehr menyatakan para pejabat militer sekarang akan bekerja untuk memindahkan hampir 800 kontainer peralatan, yang mencakup sekitar 120 kendaraan dan enam helikopter."Ini adalah akhir dari babak sejarah - upaya intensif yang telah menantang dan membentuk kami," kata Kramp-Karrenbauer dalam sebuah pernyataan.Pasukan diperkirakan akan menjalani karantina wajib selama dua minggu setelah kembali ke Jerman sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk mengekang penyebaran varian Delta COVID-19.Sejak awal kehadiran militer Jerman selama hampir 20 tahun di Afghanistan, negara Eropa itu memegang kontingen pasukan terbesar kedua setelah AS, setelah mengerahkan sekitar 160.000 tentara ke wilayah tersebut.Banyak pasukan yang dikerahkan melayani lebih dari satu kali tur militer. Sebanyak 59 tentara Jerman tewas di Afghanistan. Misi Jerman terbukti menjadi operasi militer paling mematikan sejak Perang Dunia 2, dan juga yang paling mahal setelah membebani pembayar pajak hingga $15 miliar.Sebelumnya, laporan menunjukkan bahwa pejabat Jerman bermaksud untuk menyelesaikan proses pemindahan pasukan yang sedang berlangsung pada 4 Juli.Pada saat itu, dilaporkan bahwa sekitar 1.100 tentara Jerman tetap berada di negara itu.Perkembangan terakhir terjadi saat AS berada di tengah penarikan pasukannya sendiri dari Afghanistan. Presiden AS Joe Biden telah menetapkan tujuan untuk memindahkan tentara pada 11 September, peringatan 20 tahun serangan 9/11.[IT/r]