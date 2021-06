Jenderal AS: Afghanistan Mungkin Jatuh ke dalam Perang Saudara Setelah Penarikan Pasukan

US army in Afghanistan.jpg

IslamTimes - “Perang saudara tentu saja merupakan jalan yang dapat divisualisasikan,” Miller, seorang jenderal bintang empat, mengatakan pada konferensi pers yang jarang terjadi di Kabul di markas besar pasukan AS dan NATO, New York Times melaporkan.

Afghanistan mungkin runtuh ke dalam perang saudara setelah penarikan penuh militer AS selesai, komandan Jenderal Austin Miller mengatakan pada hari Selasa (29/6).“Itu harus menjadi perhatian dunia.” Miller berbicara setelah serangan Taliban yang sukses baru-baru ini menguasai sekitar 100 pusat regional, terutama di barat laut negara itu.Amerika Serikat, setelah 20 tahun di Afghanistan, tidak dapat memaksakan solusi militer tetapi malah mencari penyelesaian politik kompromi, kata Miller."Ini adalah penyelesaian politik yang membawa perdamaian ke Afghanistan. Dan itu bukan hanya 20 tahun terakhir. Ini benar-benar 42 tahun terakhir," kata Miller, dikutip dari Times.Surat kabar itu mencatat bahwa para pejabat AS mengharapkan seluruh penarikan pasukan mereka akan selesai dalam waktu kurang dari seminggu, pada hari libur nasional 4 Juli.Miller menghindari komitmen pada tanggal tersebut, bagaimanapun, hanya mengacu pada batas waktu 11 September yang dirujuk oleh Presiden AS Joe Biden pada bulan April.CNN juga melaporkan, mengutip seorang pejabat senior pemerintah, bahwa sebanyak 1.000 tentara AS dapat tetap berada di negara itu setelah penarikan resmi untuk mengamankan bandara di Kabul dan kedutaan Amerika di kota itu.[IT/r]