IslamTimes- Mengacu pada peringatan para penumpang Iran Air Penerbangan 655, yang ditembak jatuh oleh kapal penjelajah berpeluru kendali Angkatan Laut Amerika Serikat, Laksamana Muda Ali Fadavi pada hari Rabu mengatakan, "Minggu ini menandai peringatan salah satu kejahatan paling keji. dilakukan oleh Amerika dan itu adalah kecelakaan pesawat penumpang."

Menyatakan bahwa sanksi AS terhadap Iran tidak pernah berhenti, Wakil Komandan Garda Revolusi Islam Iran mengatakan bahwa Iran dan Revolusi Islam telah diserbu dan diberi sanksi oleh AS sejak awal.Mengacu pada peringatan para penumpang Iran Air Penerbangan 655, yang ditembak jatuh oleh kapal penjelajah berpeluru kendali Angkatan Laut Amerika Serikat, Laksamana Muda Ali Fadavi pada hari Rabu mengatakan, "Minggu ini menandai peringatan salah satu kejahatan paling keji. dilakukan oleh Amerika dan itu adalah kecelakaan pesawat penumpang.""Sanksi AS terhadap Iran tidak pernah dihentikan," tambahnya, mengatakan bahwa Iran dan Revolusi Islam telah diserang dan diberi sanksi oleh AS sejak awal.AS dan sekutunya memberlakukan sanksi terhadap Iran selama ini, dan sanksi mereka belum dihentikan, tegasnya.(IT/TGM)