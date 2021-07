Pejabat Tinggi Pentagon Ditugaskan Cuti Atas Dugaan Pengungkapan Informasi Rahasia

Katie Arrington,Office of the Under Secretary of Defense.jpg

IslamTimes - Seorang pejabat tinggi di Departemen Pertahanan AS yang telah mengawasi upaya keamanan siber baru badan tersebut baru-baru ini diberi cuti atas tuduhan bahwa individu tersebut terlibat dalam pengungkapan informasi rahasia, laporan yang dirinci pada hari Selasa (29/6).

Pejabat pemerintah AS belum memberikan gambaran yang lebih lengkap seputar dugaan pengungkapan informasi rahasia, mengutip penyelidikan yang sedang berlangsung atas masalah tersebut.Tidak jelas berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk detail dirilis ke publik.Mengutip memorandum yang diperoleh, Bloomberg News mengidentifikasi pejabat di pusat kebocoran informasi yang dicurigai sebagai Katie Arrington, yang menjabat sebagai kepala petugas keamanan informasi untuk kantor akuisisi dan pemeliharaan Pentagon.Laporan Bloomberg merinci bahwa Arrington ditempatkan pada cuti administratif pada 11 Mei setelah diberitahu tentang pelanggaran keamanan. Sebuah memo dari Kantor Wakil Menteri Pertahanan untuk Akuisisi dan Keberlanjutan yang “disediakan” untuk publikasi menyatakan bahwa izin keamanan Arrington ditangguhkan sebagai “akibat dari Pengungkapan Informasi Rahasia yang Tidak Sah yang dilaporkan dan penghapusan akses selanjutnya oleh Badan Keamanan Nasional.” menunjukkan Katie Arrington, kepala petugas keamanan informasi di kantor akuisisi dan pemeliharaan Pentagon.Laporan baru-baru ini merinci bahwa Arrington telah ditempatkan pada cuti administratif atas dugaan pengungkapan informasi rahasia. “Jika keputusan awal ini menjadi final, Anda tidak akan memenuhi syarat untuk mengakses informasi rahasia … [atau] … tugas tugas yang telah ditetapkan sensitif keamanan nasional,” memo itu, yang tidak memberikan rincian tentang dugaan kebocoran informasi, menyatakani.Mark Zaid, perwakilan hukum Arrington, menyampaikan kepada outlet bahwa kliennya akan tetap cuti selama penyelidikan awal rutin departemen atas klaim tersebut."Dia tidak dipecat atau izin keamanannya dicabut," dia menggarisbawahi.Namun, dalam komentarnya kepada The Hill, Zaid menjelaskan bahwa penyelidikan "telah berlarut-larut selama berminggu-minggu dengan sedikit gerakan," karena badan intelijen AS telah menunda memberikan penjelasan kepada Arrington karena "tanpa alasan".Zaid lebih lanjut mengakui bahwa keadaan saat ini "menyebabkan kerugian" bagi kliennya, dan "menolak proses hukumnya." Pengacara menggambarkan perilaku agensi sebagai "tidak bisa dimaafkan."Biografi yang terdaftar oleh Departemen Pertahanan menyatakan bahwa Arrington memiliki lebih dari 15 tahun pengalaman dunia maya, dan bahwa waktunya di perusahaan Booz Allen Hamilton, Centuria Corporation, dan Dispersive Networks memberinya "pengalaman unik" dalam bekerja bersama pemerintah AS dalam berbagai skala.Sebelum bergabung dengan angkatan kerja Pentagon pada awal 2019, Arrington terjun ke bidang politik dengan melayani di Badan Legislatif Carolina Selatan sebagai perwakilan negara bagian Republik selama dua periode. Arrington kemudian kehilangan kursi kongres 2018-nya ketika ditempatkan melawan mantan wakil negara bagian Joe Cunningham.[IT/r]