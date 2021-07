Trump: 'Perburuan Penyihir Politik Memecah Negara Kita Tidak Seperti Sebelumnya'

Donald Trump jpg

IslamTimes - CFO Organisasi Trump, Allen Weisselberg, sebelumnya mengaku tidak bersalah di pengadilan New York pada hari Kamis (30/6) atas tuduhan kejahatan pajak.

Dia didakwa atas 15 tuduhan kejahatan, di antaranya skema penipuan, konspirasi, pencurian besar-besaran, dan pemalsuan catatan bisnis.Mantan Presiden AS Donald Trump pada hari Kamis (30/6) mengecam "perburuan penyihir politik oleh Demokrat Kiri Radikal" dalam sebuah pernyataan Telegram setelah dakwaan CFO organisasinya sendiri, Allen Weisselberg."Perburuan Penyihir politik oleh Demokrat Kiri Radikal, dengan New York sekarang mengambil alih tugas, berlanjut", tulis Trump, tampaknya merujuk pada penyelidikan New York terhadap organisasi Trump dan CFO-nya."Ini memecah Negara kita tidak seperti sebelumnya!"Karena Weisselberg didakwa atas tuduhan kejahatan pajak, dia mengaku tidak bersalah.Menurut Jaksa Agung New York Letitia James, penyelidikan terhadap Trump Organization akan berlanjut setelah dakwaan. CFO Trump dituduh terlibat dalam skema penipuan, konspirasi, pencurian besar-besaran, dan pemalsuan catatan bisnis.Tuduhan kejahatan pajaknya berkisar lebih dari 15 tahun saat ia menjalankan kerajaan bisnis mantan presiden Amerika.Penyelidikan pajak terhadap Trump dan perusahaannya dikonfirmasi bulan lalu sebagai penyelidikan kriminal, dan tidak lagi perdata.Mantan presiden itu bersikukuh dalam keyakinan pribadinya bahwa penyelidikan tersebut dipolitisasi dan bertujuan untuk mencorengnya dan mencegahnya mencalonkan diri sebagai presiden pada 2024.[IT/r]