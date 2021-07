Pasukan AS Dilaporkan Telah Meninggalkan Pangkalan Bagram di Afghanistan Setelah Hampir 20 Tahun

US Bagram Base in Afghanistan.jpg

IslamTimes - Pasukan AS telah meninggalkan pangkalan udara Bagram di Afghanistan di bawah penarikan skala penuh yang sedang berlangsung, Jennifer Griffin, seorang koresponden keamanan nasional dengan Fox News, mengatakan.

Pada hari Selasa (29/6), penyiar Afghanistan 1TV, mengutip juru bicara militer AS yang tidak disebutkan namanya, melaporkan bahwa pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di Afghanistan,Pangkalan Udara Bagram, akan diserahkan kepada pasukan keamanan Afghanistan.Associated Press juga mengutip sebuah sumber yang mengatakan bahwa komandan tertinggi AS di Afghanistan, Jenderal Austin S Miller, “masih mempertahankan semua kemampuan dan otoritas untuk melindungi pasukan.”AS dan sekutu NATO-nya melancarkan operasi militer di Afghanistan pada tahun 2001, bagian dari Operation Enduring Freedom, sebagai tanggapan atas serangan 11 September 2001.Pada 1 Januari 2015, misi Dukungan Tegas menggantikan operasi tempur.Washington dan Taliban *menandatangani perjanjian damai pada Februari 2020 yang, antara lain, menetapkan penarikan semua angkatan bersenjata asing dari Afghanistan dengan imbalan Taliban meredakan kekerasan dan menjamin bahwa negara itu tidak akan menjadi tempat yang aman bagi teroris.”Pada bulan Mei, Amerika Serikat mulai menarik pasukan terakhirnya dari Afghanistan.Pemerintahan Biden awalnya berjanji untuk menyelesaikan penarikan pasukan pada 11 September, mengakhiri operasi 20 tahun di negara Asia itu.Pada akhir Juni, media melaporkan bahwa AS dapat menyelesaikan penarikan dalam beberapa hari, tetapi hingga 1.000 tentara dapat tetap menjaga keamanan bandara dan kehadiran diplomatik AS.[IT/r]