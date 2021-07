Neocons AS Menemukan 'Proyek Demokrasi Turki' sebagai Dukungan Ankara di Washington Menurun

John Bolton. US National Security Adviser.jpg

IslamTimes - Sebuah think tank baru yang didirikan oleh sekelompok tokoh neokonservatif AS bertujuan untuk mengubah Turki kembali menjadi “demokrasi” dan “sekutu andal” Amerika Serikat sekali lagi.

Meskipun Proyek Demokrasi Turki” berhenti menyerukan perubahan rezim, stafnya dipenuhi dengan orang-orang yang karirnya telah dibangun di atasnya. "Untuk bagian yang lebih baik dari abad terakhir, Turki adalah sekutu yang dapat diandalkan dan model di kawasan cita-cita liberal dan kebebasan budaya," kata Proyek Demokrasi Turki (TDP) di situsnya."Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, Presiden Recep Tayyip Erdoğan telah secara dramatis mengubah posisi Turki di komunitas internasional dan statusnya sebagai demokrasi yang bebas dan liberal."Kelompok itu, yang situs webnya aktif pada 23 Juni, menggambarkan dirinya sebagai "organisasi kebijakan internasional nirlaba, non-partisan" yang "menentang perilakunya yang tidak stabil, mendukung reformasi demokrasi sejati, dan meminta pertanggungjawaban kekuatan korupsi dan penindasan di Turki. .”Mengapa ini adalah tugas sekelompok mantan diplomat dan akademisi Amerika tidak pernah disebutkan.Turki bergabung dengan aliansi NATO pada tahun 1952, yang berarti AS berjanji untuk membela negara jika diserang, dan Turki telah lama menjadi mitra kunci bagi AS di kawasan itu, termasuk memiliki pangkalan angkatan udara besar di Incirlik yang menyimpan senjata nuklir..Namun, pemerintah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah beberapa kali bentrok dengan pembuat kebijakan AS dalam beberapa tahun terakhir, membantu menciptakan keretakan di antara sekutu.Pada bulan April, sanksi mulai berlaku terhadap Ankara atas pembelian sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia, yang menurut AS berbahaya karena dapat mengekspos kelemahan pada pesawat siluman F-35 yang juga sedang dipersiapkan oleh Turki.Turki juga dikeluarkan dari program F-35 dalam urusan tersebut.Di Suriah dan Irak, Turki juga sebagian besar berdiri bertentangan dengan kebijakan AS, khususnya dalam perangnya melawan milisi Kurdi, yang disebut Ankara sebagai kelompok teroris tetapi juga bersekutu dengan Amerika Serikat dan berperan penting dalam menentang Presiden Suriah Bashar al-Assad. menguasai sepertiga negara bagian timur yang kaya minyak.Turki juga telah mendukung pemulihan Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) dengan Iran, menghadapi sekutu AS Yunani, Siprus dan Zionis Israel atas hak eksplorasi gas di Mediterania, dan mendukung pemerintah Hamas di Gaza. [IT/r]