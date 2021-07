Konvoi AS Ditargetkan Di Kota Hillah Hill Irak

IslamTimes- Serangan terhadap konvoi AS di Irak berlanjut ketika Washington berusaha untuk menunda pembicaraan strategis antara Irak dan Amerika Serikat mengenai penarikan pasukan AS.

Sumber-sumber lokal Irak mengatakan konvoi logistik milik pasukan AS menjadi sasaran di kota Hilla pada hari Jumat.Tidak ada laporan segera mengenai korban, sementara rincian serangan itu belum dirilis oleh media Irak.Serangan terhadap konvoi AS di Irak berlanjut ketika Washington berusaha untuk menunda pembicaraan strategis antara Irak dan Amerika Serikat mengenai penarikan pasukan AS.Setelah pembunuhan jenderal top Iran Letnan Jenderal Qassem Soleimani dan rekan-rekannya di Irak di dekat bandara Baghdad pada awal 2020, parlemen Irak menyetujui undang-undang yang menyerukan pasukan asing untuk meninggalkan negara itu. Undang-undang tersebut telah meminta pemerintah untuk menerapkan pengusiran pasukan AS dari tanah Irak, sesuatu yang belum terwujud meskipun serangan intensif oleh Irak terhadap konvoi militer AS terus berlanjut.(IT/TGM)