Taliban Menyambut Penarikan AS Dari Pangkalan Udara Bagram

IslamTimes- "Kami menganggap penarikan ini sebagai langkah positif," kata juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid kepada Reuters pada hari Jumat, beberapa jam setelah pejabat militer AS mengatakan mereka menyelesaikan penarikan semua pasukan dari pangkalan udara di kota kuno Bagram.

Taliban mengatakan Afghanistan bisa lebih dekat dengan perdamaian dan stabilitas sekarang karena semua pasukan AS meninggalkan negara itu, karena pangkalan utama pasukan asing, Bagram, dievakuasi sepenuhnya."Kami menganggap penarikan ini sebagai langkah positif," kata juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid kepada Reuters pada hari Jumat, beberapa jam setelah pejabat militer AS mengatakan mereka menyelesaikan penarikan semua pasukan dari pangkalan udara di kota kuno Bagram."Semua tentara Amerika dan anggota pasukan NATO telah meninggalkan pangkalan udara Bagram," kata seorang pejabat senior keamanan AS kepada Reuters dengan syarat anonim, Jumat.Segera setelah itu Mujahid berkata, "Afghanistan bisa lebih dekat dengan stabilitas dan perdamaian dengan penarikan penuh pasukan asing."Dalam pernyataan terpisah, dia mengatakan kepada AFP bahwa "penarikan penuh semua pasukan asing dari negara itu akan membuka jalan bagi warga Afghanistan untuk memutuskan masa depan mereka di antara mereka sendiri."(IT/TGM)