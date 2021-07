Kembalinya AS Ke JCPOA Membutuhkan Pembaruan Tanpa Syarat Dari Semua Kewajiban 

IslamTimes- "Kemajuannya signifikan, dan banyak hal yang disepakati, tetapi tidak semuanya," kata Lavrov pada konferensi pers setelah negosiasi dengan Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif Al Zayani di Moskow pada hari Jumat.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memuji “kemajuan signifikan” yang dibuat dalam pembicaraan Wina yang bertujuan menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran, mendesak Amerika Serikat untuk sepenuhnya dan tanpa syarat memperbarui semua kewajibannya untuk kembali ke perjanjian."Kemajuannya signifikan, dan banyak hal yang disepakati, tetapi tidak semuanya," kata Lavrov pada konferensi pers setelah negosiasi dengan Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif Al Zayani di Moskow pada hari Jumat.AS, di bawah mantan Presiden Donald Trump, meninggalkan kesepakatan nuklir, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA), pada 2018 dan memulai kampanye “tekanan maksimum” berupa sanksi ekonomi yang keras terhadap Iran, mendorong Teheran untuk mengambil langkah-langkah perbaikan. dengan secara bertahap mengurangi komitmen nuklirnya berdasarkan kesepakatan.Sejak April, perwakilan dari Iran dan penandatangan yang tersisa untuk JCPOA—Prancis, Inggris, Jerman, Rusia, dan China—telah mengadakan pembicaraan tatap muka di ibukota Austria yang bertujuan untuk membawa AS kembali ke kepatuhan dan menempatkan kesepakatan. kembali ke jalur.Penarikan Trump dikritik oleh kandidat Joe Biden, yang mengalahkannya dalam pemilihan presiden November. Biden telah berjanji untuk bergabung kembali dengan JCPOA tetapi AS belum mengambil langkah konkret dan dapat diverifikasi untuk tujuan itu.Pembicaraan itu, bagaimanapun, berlarut-larut, menandakan bahwa AS masih menolak untuk memenuhi persyaratan utama Teheran untuk kembali ke JCPOA.Di bagian lain dalam sambutannya, Lavrov menunjuk pada hambatan utama yang menghambat revitalisasi JCPOA dan berkata, "Jika Amerika Serikat secara sepihak menarik diri dari perjanjian dan dengan demikian melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB [2231] secara kasar, maka, mungkin, AS kembali ke JCPOA mengandaikan pembaruan lengkap dan tanpa syarat dari semua kewajiban."(IT/TGM)