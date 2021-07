Pasukan AS Meninggalkan Pangkalan Militer Terbesar Di Afghanistan Setelah 20 Tahun Gagal

IslamTimes- Lapangan terbang yang luas, yang pernah menjadi pusat operasi militer AS di Afghanistan, pada hari Jumat secara resmi diserahkan kepada pasukan Afghanistan, menurut laporan media, mengutip para pejabat.

Dua puluh tahun setelah menginvasi Afghanistan, pasukan koalisi pimpinan AS telah mengosongkan pangkalan militer terbesar di negara yang dilanda perang itu, yang terletak di kota kuno Bagram, sekitar 45 mil sebelah utara Kabul.Lapangan terbang yang luas, yang pernah menjadi pusat operasi militer AS di Afghanistan, pada hari Jumat secara resmi diserahkan kepada pasukan Afghanistan, menurut laporan media, mengutip para pejabat.Lapangan terbang besar dengan dua landasan pacu, 110 revetment, tiga hanggar besar, menara kontrol, dan banyak bangunan pendukung adalah titik masuk utama bagi puluhan ribu tentara asing yang datang ke Afghanistan selama 20 tahun terakhir. Itu juga merupakan titik keluar bagi hampir 2.000 anggota militer AS yang tewas dalam pertempuran itu.Pangkalan itu kadang-kadang menjadi sasaran serangan Taliban, yang mencakup pemboman bunuh diri dan serangan roket, yang membahayakan banyak daerah pemukiman di sekitarnya.Pada puncaknya pada pertengahan 2011, hampir 100.000 tentara AS melewati kompleks itu, terlepas dari sekitar 35.000 kontraktor AS, yang kini telah merosot menjadi 2.500 tentara dan 18.000 kontraktor.Penarikan penuh sekitar 2.500 tentara AS dari negara itu diperkirakan akan selesai pada pertengahan atau akhir Juli, menjelang tenggat waktu Presiden AS Joe Biden 11 September.(IT/TGM)