Moskow: Penarikan AS dari Afghanistan Seharusnya Tidak Mengakibatkan Pengerahan Pasukan ke Asia

US soldiers in Afghanistan.jpg

IslamTimes - Penarikan pasukan AS dari Afghanistan seharusnya tidak mengarah pada penempatan kembali infrastruktur militer AS dan NATO ke Asia Tengah, kata utusan khusus presiden Rusia untuk Afghanistan, Zamir Kabulov.

Amerika Serikat berencana untuk menyelesaikan penarikan pasukannya dari Afghanistan pada 11 September.“Proses ini tidak dapat dan tidak boleh berubah menjadi pemindahan fasilitas infrastruktur militer AS dan NATO ke negara-negara tetangga Republik Islam Iran, terutama ke Asia Tengah. Kami telah mengirim sinyal seperti itu ke Washington di berbagai tingkatan, saya harap itu akan didengar,” kata Kabulov.AS dan sekutu NATO-nya menginvasi Afghanistan setelah serangan 11 September 2001.Pemerintahan Biden awalnya berjanji untuk menyelesaikan penarikan pasukan pada 11 September.Pada akhir Juni, media melaporkan bahwa AS dapat menyelesaikannya dalam beberapa hari, tetapi hingga 1.000 tentara dapat tetap bertugas sebagai pasukan keamanan untuk Kedutaan Besar AS dan bandara kota.Amerika Serikat memiliki sekitar 2.500 tentara di Afghanistan ketika proses penarikan dimulai pada 1 Mei.[IT/r]