AS Akan Mendirikan Kantor di Qatar untuk Mendukung Pasukan Afghanistan

Bagram Airport, Largest US Base in Afghanistan.jpg

IslamTimes - Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin telah menyetujui pembentukan kantor kerjasama keamanan di Qatar dengan Brig. Jenderal Curtis Buzzard sebagai kepala untuk mendukung pasukan pertahanan nasional Afghanistan, juru bicara Departemen Pertahanan John Kirby mengatakan pada hari Jumat (2/7).

Setelah Penarikan Pada hari Jumat (2/7), juru bicara Pentagon John Kirby mengkonfirmasi laporan sebelumnya bahwa AS telah menarik pasukannya dari Pangkalan Udara Bagram di luar Kabul, Afghanistan, menyerahkan kendali fasilitas itu kepada pasukan Afghanistan.“Menhan juga menyetujui pembentukan US Forces-Afghanistan Forward yang akan dipimpin oleh Laksamana Muda Angkatan Laut Peter Vasely, di mana komando Laksamana Vasely akan berbasis di Kabul, dan akan didukung oleh Brigadir Jenderal Curtis Buzzard, yang akan memimpin Kerjasama Keamanan Pertahanan. Kantor Manajemen-Afghanistan. Kantor itu akan berbasis di Qatar, dan akan mengelola dukungan dana untuk pasukan pertahanan dan keamanan nasional Afghanistan, termasuk dukungan perawatan pesawat, "kata Kirby.Kehadiran AS yang tersisa di Afghanistan akan difokuskan untuk melindungi kehadiran diplomatik AS di negara itu, mendukung persyaratan keamanan di bandara Kabul, memberi nasihat dan membantu pasukan pertahanan dan keamanan nasional Afghanistan dan mendukung upaya kontraterorisme, Kirby menambahkan.Pada hari Jumat, Kirby mengkonfirmasi bahwa Washington telah menarik pasukannya dari Pangkalan Udara Bagram, fasilitas terbesar dari jenisnya di negara itu, yang menampung pasukan AS sejak awal konflik pada tahun 2001.Ini juga merupakan rumah bagi Fasilitas Penahanan Parwan, penjara utama yang menahan orang-orang yang ditahan oleh pasukan AS di Afghanistan.Seorang juru bicara Taliban memuji langkah itu, mengatakan bahwa itu adalah langkah positif demi kepentingan AS dan Afghanistan yang akan membantu mencapai perdamaian dan keamanan di negara itu.Langkah itu merupakan bagian dari kepergian pasukan AS yang sedang berlangsung dari negara itu, atas arahan Presiden AS Joe Biden.Penarikan itu diharapkan selesai pada akhir Agustus, dengan tenggat waktu ditetapkan pada 11 September, peringatan 20 tahun serangan 9/11 yang memicu invasi AS ke negara itu.[IT/r]