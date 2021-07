Israel Mengaktifkan Skuadron Ketiga Jet Tempur F-35

Jet F35 milik Israel (Al-Monitor).

Islam Times - Angkatan Udara Israel akan meresmikan skuadron ketiga jet tempur F-35 minggu depan di pangkalan udara Nevatim.

Skuadron ke-117, yang dijuluki “Adir,” akan diaktifkan sebagai unit pelatihan mempersiapkan pilot menerbangkan F-35 Joint Strike Fighter siluman yang sangat canggih dalam pertempuran, seperti dilansir Al-Monitor.Yang ke-117 adalah aktivasi ulang dari unit F-16 lebih tua yang mengambil bagian dalam keberhasilan pemboman reaktor nuklir Osiriak Irak pada tahun 1981. Unit tersebut menandai penembakan pertama pesawat lain di udara oleh F-16 dalam pertempuran dengan angkatan udara Suriah hanya sebulan kemudian.Menteri Pertahanan Benny Gantz mengatakan kepada pers Israel pada bulan Januari bahwa pemerintahnya mengajukan petisi kepada pemerintahan Trump untuk persetujuan menit terakhir penjualan F-35 tambahan demi membentuk skuadron tempur siluman ketiga Israel.Gantz menyarankan Israel dapat berusaha memperluas armada F-15 setelah membentuk skuadron F-35 ketiga, tetapi keputusan itu mungkin bergantung pada opsi surplus yang disediakan oleh Amerika Serikat.Israel telah memiliki dua skuadron F-35 yang siap tempur; Skuadron Elang Emas 140, yang dinyatakan siap tempur pada 2018, dan “Lions of the South” ke-116 yang diresmikan tahun lalu.IAF memiliki 27 unit F-35 dan diperkirakan akan menerima total 50 unit pada tahun 2024 dalam kesepakatan yang dicapai dengan pemerintah AS. Pilot F-35 IAF berlatih secara teratur dengan rekan-rekan Amerika mereka, termasuk di Italia untuk pertama kalinya dalam latihan gabungan multinasional awal bulan ini.Awal pekan ini, pilot F-35 dari Amerika Serikat dan Inggris bergabung dengan rekan-rekan Israel mereka lagi untuk latihan tempur bersama dalam latihan yang disebut Tri-Lightning. Korps Marinir AS dan F-35 Angkatan Udara Kerajaan diluncurkan dari kapal induk HMS Queen Elizabeth selama latihan, yang mencakup misi tempur udara-ke-udara dan udara-ke-darat di atas gurun selatan Israel.Ratu Elizabeth, kapal perang terbesar di Inggris, mulai meluncurkan serangan udara pada bulan Juni terhadap ISIS di Irak dan Suriah untuk pertama kalinya.Pilot F-35 Israel telah memperoleh pengalaman tempur terhadap target di Gaza dan Suriah, di mana IAF memimpin kampanye serangan terhadap target terkait Iran, yang dikhawatirkan Israel dapat berkembang menjadi ancaman di dekat perbatasannya.Bulan lalu, sekitar 120 personel militer AS dievakuasi dari Israel di tengah konflik 11 hari negara itu dengan militan Palestina di Jalur Gaza. Personel Angkatan Laut dan Korps Marinir berkunjung untuk merencanakan latihan bersama yang akan datang, kata Pentagon.[IT/AR]