Duta Menolak Tuduhan 'Tidak Berdasar' AS terhadap Iran 

Majid Takht Ravanchi, Iran’s Ambassador to the United Nations

IslamTimes - Seorang diplomat Iran menulis surat kepada DK PBB, menolak keras tuduhan Amerika Serikat terhadap Tehran atas serangan baru-baru ini di dekat perbatasan Irak-Suriah.

Duta Besar dan Wakil Tetap Republik Islam Iran untuk PBB Majid Takht Ravanchi menulis surat kepada presiden Dewan Keamanan PBB, untuk menanggapi tuduhan anti-Iran terhadap Washington.Republik Islam Iran telah berulang kali mengumumkan bahwa mereka tidak memiliki peran langsung atau tidak langsung dalam serangan terhadap fasilitas atau personel AS di Irak, bunyi surat itu. Oleh karena itu, surat itu melanjutkan, setiap upaya untuk mengaitkan tuduhan semacam itu dengan Iran, baik secara eksplisit maupun implisit, adalah salah dan tidak berdasar dan tidak memiliki informasi kredibel paling mendasar. Tehran sangat menolak klaim semacam itu dan menganggapnya tidak sah secara hukum, tambah utusan itu.Iran dengan keras menolak interpretasi sewenang-wenang dari AS Pasal 51 Piagam PBB untuk membenarkan serangan 27 Juni ilegal di Suriah dan Irak, kata utusan itu, menambahkan bahwa Tehran mengutuk keras agresi tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan kedua negara.Argumen AS bahwa serangan semacam itu dilakukan untuk “mencegah” Republik Islam Iran dan apa yang disebut “milisi yang didukung Iran” dari serangan lebih lanjut terhadap personel atau fasilitas AS di Irak tidak memiliki dasar nyata atau hukum karena hanya didasarkan pada interpretasi sewenang-wenang Pasal 51 Piagam PBB, tambah diplomat itu.Upaya AS baru-baru ini untuk menuduh orang lain untuk menutupi kegiatannya yang tidak bertanggung jawab dan tidak stabil serta aksi militer yang penuh petualangan di kawasan itu pasti akan gagal, kata Takht-Ravanchi.Sebelumnya, perwakilan AS untuk PBB telah mengirim surat ke DK PBB, menuduh Iran dan mengklaim bahwa keputusan untuk menyerang diambil setelah terbukti bahwa tindakan non-militer tidak cukup. [IT/r]