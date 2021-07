AS Akan Membangun Pangkalan Di Qatar Untuk Mendukung Pasukan Militer Afghanistan

IslamTimes- Pentagon AS telah mengumumkan bahwa mereka akan mendirikan Pusat Komando di Qatar di bawah perjanjian baru untuk mendukung pasukan keamanan, khususnya Angkatan Udara Afghanistan.

Departemen Pertahanan AS bermaksud untuk membangun pangkalan udara di Qatar untuk mendukung pasukan militer Afghanistan.Pentagon AS telah mengumumkan bahwa mereka akan mendirikan Pusat Komando di Qatar di bawah perjanjian baru untuk mendukung pasukan keamanan, khususnya Angkatan Udara Afghanistan.Juru Bicara Departemen Pertahanan AS John F. Kirby mengatakan bahwa Pusat tersebut akan didirikan di Qatar untuk memberikan dukungan keuangan kepada pasukan keamanan dan pertahanan negara, terutama Angkatan Udara Afghanistan.Juru bicara itu menegaskan kembali bahwa unit baru yang disebut "Pasukan Progresif AS-Afghanistan" telah dibentuk untuk memberikan kehadiran diplomatik negara ini di Afghanistan dan mendukung pasukan keamanan.Pasukan ini akan dikerahkan di Kabul dan akan dipimpin oleh Peter Wasley, Komandan Angkatan Laut AS.Memberikan keamanan bagi diplomat AS, membantu mengamankan bandara Kabul, terus memberi nasihat dan membantu pasukan keamanan dan pertahanan Afghanistan jika perlu, dan melakukan operasi kontra-terorisme akan menjadi tanggung jawab Komando ini, tambahnya.Di sisi lain, Departemen Pertahanan AS mengatakan bahwa tanggung jawab memimpin pasukan AS di Afghanistan akan dialihkan dari Scott Miller ke Kenneth McKenzie, komandan Komando Pusat AS yang disebut "CENTCOM".(IT/TGM)