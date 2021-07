Lavrov: AS Harus Berhenti Menjarah Sumber Daya Alam Suriah

Us Troops (VT).

Islam Times - Menteri Luar Negeri Rusia mengatakan Rusia tidak percaya ancaman ISIS di Suriah dan Irak telah tumbuh secara signifikan, menyerukan Amerika Serikat untuk mengakhiri penjarahan sumber daya alam Suriah dan memerangi teroris sebagai gantinya.

"Mengenai ancaman ISIs, saya tidak berpikir bahwa mereka telah berkembang secara serius di Irak atau di Suriah. Kedua negara telah mencegah realisasi dan implementasi rencana kekhalifahan yang dirancang oleh kelompok teroris ISIS," kata Sergei Lavrov dalam konferensi pers hari Jumat seperti dilansir Veterans Today.Lavrov melanjutkan bahwa Rusia sangat mendukung pemerintah Irak dalam upaya menghapus sisa kantong teroris. Begitu pula untuk pemerintah tentang Suriah.Dia juga menekankan bahwa Rusia secara hukum memberi dukungan kepada warga Suriah, sementara beberapa negara menduduki Suriah dengan dalih memerangi terorisme.Rusia, yang secara hukum hadir di Suriah atas undangan pemerintah Damaskus, membantu pasukan keamanan dan tentara negara itu dalam mengalahkan terorisme, katanya."Di Suriah, kelompok teroris selain ISIS masih aktif. Di daftar teratas adalah Hay’at Tahrir al-Sham dan afiliasinya," kata diplomat top Rusia itu.Lavrov melanjutkan bahwa dalam koalisi militer yang konon dibentuk untuk memerangi ISIS, Amerika Serikat dan sekutunya seharusnya menghilangkan ancaman, dan menghentikan pendudukan sebagian besar tanah Suriah serta penjarahan sumber daya alam negara itu.Militer AS telah menempatkan pasukan dan peralatan di timur laut Suriah. Pentagon mengklaim bahwa pengerahan itu bertujuan mencegah ladang minyak di daerah itu agar tidak jatuh ke tangan teroris ISIS. Sementara Damaskus mengatakan pengerahan itu dimaksudkan untuk menjarah sumber daya negara.Mantan presiden AS Donald Trump mengakui pada lebih dari satu kesempatan bahwa pasukan Amerika berada di Suriah untuk minyaknya.Setelah gagal menggulingkan pemerintah Suriah melalui proxy dan keterlibatan langsung dalam konflik, pemerintah AS telah meningkatkan perang ekonominya di negara Arab itu.Juni lalu, AS memberlakukan apa yang disebut Caesar Act yang menetapkan sanksi terberat yang pernah ada di Suriah diduga bertujuan mencekik sumber pendapatan pemerintah.Sanksi tersebut, bagaimanapun, telah melumpuhkan ekonomi negara yang dilanda perang dengan melarang perusahaan asing berdagang dengan Damaskus.Suriah mengatakan tujuan asli tindakan tersebut adalah untuk menekan warga Suriah dan mata pencaharian mereka.Para pejabat juga mengatakan maraknya penyelundupan sumber daya strategis Suriah adalah taktik tak manusiawi terbaru yang menggunakan kebutuhan dasar rakyat sebagai alat untuk menekan pemerintah.[IT/AR]