"Tidak Ada Terorisme Di Afghanistan" Sebelum Invasi AS

Mantan Presiden Afghanistan Hamid Karzai mengatakan AS telah gagal dalam misinya di Afghanistan dan mengatakan harapan untuk solusi keamanan regional bergantung pada Rusia, China, Iran, dan India, dan diakhirinya ekstremisme oleh Pakistan."Pandangan saya adalah bahwa tidak ada terorisme di Afghanistan," kata Hamid Karzai kepada umat Hindu.Mantan presiden menambahkan Amerika Serikat mengatakan misinya adalah untuk memerangi "ekstremisme dan terorisme dan membawa stabilitas. Tapi lihat itu jelas gagal."Dia merujuk pada pembunuhan baru-baru ini terhadap lebih dari 85 sekolah, gadis, gadis muda, dan remaja Afghanistan dalam ledakan teroris di Kabul, di mana ISIS mengaku bertanggung jawab, dan mengatakan bahwa "Daesh muncul selama kehadiran pasukan AS dan NATO melawan misi yang telah mereka nyatakan."Karzai juga menyerukan pembicaraan dengan Taliban dan berbicara kepada kelompok itu dengan mengatakan, "Kita harus duduk bersama. Dan kita tidak boleh menjadi korban plot asing di mana kita orang Afghanistan menjadi korban, dan yang lainnya menuai keuntungan."Menanggapi pertanyaan tentang peran Rusia dalam perdamaian Afghanistan, mantan presiden Afghanistan mengatakan bahwa "Rusia telah melakukan beberapa putaran dialog intro Afghanistan yang sangat produktif di Moskow dari November 2018 hingga Maret 2021 lalu."Tentang peran Beijing, dia mengatakan "China adalah teman baik Afghanistan, tetangga Afghanistan, itu berarti baik bagi rakyat Afghanistan.""Troika plus akan mencakup Iran dan India juga," dia kemudian menunjukkan.Dia lebih lanjut menyerukan solusi regional untuk Afghanistan dengan partisipasi Iran, India, Cina.Komentarnya muncul beberapa hari setelah dia mengatakan kepada Associated Press dengan kata-kata yang sama bahwa AS telah gagal dalam kedua upaya selama dua dekade terakhir, memerangi terorisme dan memulihkan perdamaian.(IT/TGM)