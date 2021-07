'AS Akar Krisis Di Afghanistan'

IslamTimes- Dia menyarankan para pejabat Afghanistan mempertimbangkan kembali sikap mereka dan tidak menganggap Amerika sebagai penyedia keamanan di Afghanistan.

Dalam wawancara dengan Mehr News, Alaeddin Boroujerdi, mantan anggota Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen, menyebut AS sebagai penyebab utama krisis di Afghanistan.Dia menyarankan para pejabat Afghanistan mempertimbangkan kembali sikap mereka dan tidak menganggap Amerika sebagai penyedia keamanan di Afghanistan."Sayangnya, 40 tahun setelah dimulainya krisis Afghanistan, situasinya sangat mengkhawatirkan dan negara ini terjebak dalam ketidakamanan," tegasnya.Menyalahkan AS atas ketidakamanan di Afghanistan, dia menambahkan "Amerika Serikat berusaha menyindir bahwa tidak akan ada keamanan di Afghanistan tanpa kehadiran pasukan AS."Dia mencatat bahwa sejak pengumuman penarikan Amerika dari Afghanistan, beberapa ledakan telah terjadi di Afghanistan."Bahkan jika kita berasumsi bahwa ISIS adalah penyebab kerusuhan di Afghanistan, seluruh dunia tahu betul bahwa pendukung utama ISIS adalah AS.""Amerika berulang kali mengangkut para pemimpin ISIS dari penjara Suriah ke rumah sakit rezim Israel dengan helikopter," tambahnya.Anggota parlemen Iran merujuk pada perjalanan Presiden Afghanistan baru-baru ini ke AS, dengan mengatakan bahwa "Amerika sebenarnya menyatakan bahwa mereka tidak peduli dengan situasi di Afghanistan.""Faktanya adalah bahwa Amerika Serikat adalah sumber ketidakamanan di Afghanistan," ia menggarisbawahi.(IT/TGM)