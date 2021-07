AS Memulai Pengembangan Rudal Jelajah Bersenjata Nuklir Baru

Rudal (Sputnik).

Islam Times - Amerika Serikat tengah mengembangkan model baru rudal jelajah untuk menggantikan rudal jelajah usang yang diluncurkan dari udara produksi awal 1980-an.

Pemerintah AS telah memberikan $2 juta kepada Raytheon Technologies Corporation - konglomerat dirgantara dan pertahanan - dan menugaskannya untuk mengembangkan dan membuat rudal jelajah bersenjata nuklir.“Raytheon Missiles and Defense [dari] Tucson, Arizona, telah diberikan kontrak sekitar $ 2 miliar […] untuk fase pengembangan rekayasa dan manufaktur (EMD) dari Sistem Senjata Long Range Standoff (LRSO),” kata Departemen Pertahanan dalam siaran pers pada 2 Juli seperti dilansir Sputnik News.Dengan kontrak tersebut, perusahaan akan memproduksi rudal jelajah nuklir baru Long Range Standoff (LRSO) yang diproyeksikan memiliki jangkauan 1.500 mil. Angkatan Udara AS juga berupaya membeli hingga 1.000 senjata LRSO untuk menggantikan Air Launched Cruise Missile (ALCM) yang pertama kali diterjunkan pada 1982.Dikatakan bahwa rudal LRSO akan dibawa dalam beberapa pesawat, termasuk pembom B-52 dan B-21. Departemen Pertahanan AS sebelumnya menyatakan bahwa program LRSO berupaya mengembangkan senjata yang dapat menembus dan bertahan dari sistem pertahanan udara terintegrasi dan mengusut target strategis yang akan mencapai kemampuan operasional awal sebelum ALCM pensiun sekitar tahun 2030.Sebelumnya pada bulan Juni, Washington memberi kontrak $3,12 miliar kepada Raytheon untuk produksi sistem radar jet tempur F-15. Pada bulan Mei, perusahaan memenangkan kontrak lima tahun senilai $275 juta untuk meningkatkan pengelolaan informasi dari Sistem Data dan Informasi Sistem Pengamatan Bumi AS.Perlu dicatat, Departemen Luar Negeri AS pada 1 Juli mengatakan bahwa Washington prihatin dengan percepatan pembangunan persenjataan nuklir China.Kembali pada tahun 2019, pemerintahan Trump menuduh Rusia melanggar Perjanjian Pasukan Nuklir Jarak Menengah (INF) dengan mengerahkan rudal jelajah jenis baru, meskipun Moskow membantah melakukan kesalahan. Akibatnya, Washington menarik diri dari perjanjian itu, yang melarang rudal dengan jangkauan antara 500 dan 5.500 km.Keputusan AS juga mempertaruhkan masa depan perjanjian START Baru, yang membatasi AS dan Rusia masing-masing hingga 1.550 rudal nuklir yang dikerahkan. Namun demikian, Rusia dan Amerika Serikat sepakat untuk memperpanjang perjanjian START Baru selama lima tahun lagi tanpa menegosiasikan kembali persyaratannya pada Februari 2021.START I (Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis) adalah perjanjian bilateral antara Amerika Serikat dan Uni Soviet tentang pengurangan dan pembatasan senjata ofensif strategis. Perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 31 Juli 1991 dan mulai berlaku pada tanggal 5 Desember 1994.[IT/AR]