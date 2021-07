Laporan: Pangkalan Terbesar AS di Suriah Dihantam Ledakan Besar

Ledakan di Suriah (PressTV).

Islam Times - Sebuah laporan mengatakan pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di Suriah telah dilanda sejumlah ledakan besar.

Ledakan itu mengguncang pos terdepan yang terletak di ladang minyak al-Omar Suriah di provinsi timur negara Arab, Dayr al-Zawr pada hari Minggu, seperti dilansir Press Tv.Sumber-sumber Suriah mengatakan ledakan tersebut terjadi "berturut-turut".Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, sebuah pemantau berbasis di Inggris, juga mengatakan bahwa ladang minyak itu telah dihantam sejumlah roket.Russia Today Arabic mengutip Farhad Shami, kepala Kantor Media dan Informasi untuk kelompok militan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung AS, yang mengatakan dua roket telah mendarat di pinggiran barat ladang minyak.Laporan lain, bagaimanapun, mengatakan ledakan itu disebabkan sebagai akibat dari kegiatan "pelatihan" yang terjadi di antara pasukan asing di sana.Washington memimpin sejumlah sekutunya sebagai bagian dari koalisi ke Suriah dan Irak pada tahun 2014 dengan dalih memerangi kelompok teroris Takfiri ISIS.Namun, berbagai laporan dan pejabat regional membuktikan bagaimana koalisi malah berperan koalisi dalam merelokasi elemen ISIS di kedua negara tersebut.Di Suriah, Amerika Serikat berusaha menjaga kontrol ketat atas wilayah strategis tertentu, termasuk ladang minyak timur, di mana ia terlibat dalam pencurian besar-besaran minyak mentah negara itu.Parlemen Irak dan Damaskus sama-sama memutuskan operasi koalisi pimpinan AS di negara-negara tersebut sebagai ilegal.Ini bukan pertama kalinya pasukan Amerika diserang di kedua negara. Serangan terbaru untuk menargetkan pasukan asing di Suriah terjadi pada 28 Juni setelah Presiden AS Joe Biden memerintahkan serangan udara di sepanjang perbatasan bersama Irak dan Suriah.Dalam insiden itu, pesawat-pesawat tempur Amerika menyerang satu lokasi di Irak dan dua di Suriah, dengan dalih bahwa target tersebut adalah fasilitas yang digunakan kelompok perlawanan Irak untuk melancarkan serangan drone terhadap kepentingan Amerika.Menurut Sabereen News Irak, empat pejuang Irak tewas dalam serangan di markas Brigade ke-14 Unit Mobilisasi Populer Irak dari organisasi payung anti-teror Hashd al-Sha'abi. Seorang reporter resmi Kantor Berita Arab Suriah juga mengatakan serangan itu telah menewaskan satu anak dan melukai tiga lainnya.Kelompok Irak bersumpah untuk membalas kekejaman setelah serangan udara.[IT/AR]