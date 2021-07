Laporan: Militer AS Menyelundupkan Puluhan Truk Berisi Gandum dan Minyak dari Suriah

United States relocation of its military facilities to Central Asia.jpg

IslamTimes - Pencurian sumber daya ini telah memaksa sekutu Suriah Rusia dan Iran untuk menyediakan negara dengan bahan bakar darurat dan bantuan makanan.

Amerika Serikat dan sekutu Kurdi Suriahnya telah menguasai daerah luas Suriah timur, yang berisi sebagian besar sumber daya minyak dan gas negara itu, dan merupakan lumbung tradisionalnya.Penjarahan AS di Suriah timur tampaknya terus berlanjut, dengan Kantor Berita Arab Suriah melaporkan pada hari Minggu (4/7) bahwa lebih dari 45 kendaraan yang sarat dengan gandum dan minyak telah meninggalkan daerah Rmelan di provinsi Hasakah timur laut menuju perbatasan tidak resmi al-Walid dengan Irak.SANA mengatakan sumber lokal dari desa al-Swaidiyeh mengatakan kepada kantor berita bahwa konvoi kendaraan termasuk 45 truk dan kendaraan tanker.Pada saat yang sama, kata sumber itu, konvoi terpisah dari 27 kendaraan yang diisi dengan persediaan dan peralatan datang melalui persimpangan yang sama dan menuju Rmelan untuk mendukung pasukan AS yang ditempatkan di sana.Berita itu muncul kurang dari 24 jam setelah insiden terpisah, di mana 37 kapal tanker yang membawa minyak dipompa secara ilegal dari wilayah Jazira di Suriah dan beberapa truk dan lemari es yang membawa kargo yang tidak diketahui menuju penyeberangan al-Walid.Dalam hal itu, sumber SANA mengatakan beberapa kapal tanker dilengkapi dengan kotak tertutup besar, dan bahwa konvoi itu disertai dengan kendaraan pendukung bersenjata senapan mesin yang dikatakan milik Pasukan Demokrat Suriah – sekutu AS, milisi mayoritas Kurdi yang menguasai de facto sebagian besar wilayah timur Suriah.Pengiriman sumber daya dan peralatan yang dilaporkan terjadi di tengah peringatan oleh Washington akhir bulan lalu yang mengatakan kepada sekutu AS di Timur Tengah untuk berpikir “sangat hati-hati” tentang rencana untuk menormalkan hubungan dengan Suriah, dan mengancam mereka dengan pembatasan Caesar Act – yang memungkinkan AS untuk sanksi setiap negara atau bisnis yang bekerja sama dengan pemerintah Presiden Bashar Assad.Perlahan di ambang kehancuran pada pertengahan 2010-an sebagai akibat dari konflik sipil yang didukung asing, Damaskus, dengan bantuan militer dan penasihat dari Rusia, Iran dan milisi Hizbullah Libanon, berhasil memukul mundur dan melenyapkan puluhan ribu teroris dan pemberontak yang beroperasi di seluruh negeri.Upaya rekonstruksi menjadi rumit, bagaimanapun, oleh pendudukan AS dan SDF di sebagian besar wilayah di timur Suriah dari 2017 dan terus berlanjut.[IT/r]